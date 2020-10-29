Adaylık için başbakan ve müsteşarı yarıştı: Müller bölge adayı seçildi

GÜNLERDİR basında tartışılan adaylık yarışı için seçime önemli oranda katılım sağlandı. 2 bin 500 üyenin bulunduğu ilçede, üyelerin yüzde 59.2’si oy kullandı. Müller 26 Eylül 2020’de yapılacak seçimlerde SPD’nin güçlü olduğu Charlottenburg Wilmersdorf’tan aday olmayı başardı. Müller, SPD’nin lisesinden de birinci sırada aday olacak. Birinci sıra adayı olmayı başardığı taktirde 2021 yılında Federal Meclis’e girmeyi de böylece garantileyecek.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM AMA...

Adaylık yarışını kaybeden Chebli, seçim kampanyası boyunca Müller’e destek vereceğini söyledi. Adaylık seçim sonuçlarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendiren Sawsan Chebli “Beni merak etmeyin. Hayal kırıklığı yaşadım ama ben daha önce de yenilgiler tecrübe ettim. Ve yeniden ayağa kalktım. Her şeyden önce partim gelir. Mücadele ettim, elimden gelen her şeyi yaptım. Sonuç beni gururlandırdı. Desteğiniz için minnettarım” mesajını paylaştı.