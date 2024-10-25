Adaylığını resmen açıkladı: ‘Bu eyalet için her şeyimi vermek istiyorum’

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YILLARCA Yeşiller Eş Başkanlığı yapan Federal Besi ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Baden-Württemberg Eyalet Başbakan adayı olmak istediğini resmen açıklandı. 2011 yılından beri görevde olan aynı partili 76 yaşındaki Winfried Kretschmann’ın 2026 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine Stuttgart yakınlarındaki Bad Urach’ta dünyaya gelen Cem Özdemir, bugün öğle saatlerinde Baden-Württemberglilere hitaben kaleme aldığı 4 sayfalık mektubunda, “Sevgili hemşehrilerim, sizlere Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı olarak hizmet etmek ve bu eyalet için her şeyimi vermek istiyorum” diyerek Kretschmann’ın yerine aday olacağını resmen ilan etti. Yeşillerli Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Cem, eyalet için en iyi isimdir” açıklamasında bulundu. Kendisini ‘Schwabe’ (Süebyalı- Kara Ormanlar, Bodensee ve Alp bölgesi insanlarına verilen isim) olarak niteleyen 58 yaşındaki Cem Özdemir’in Baden-Württemberg için “İdeal bir aday” olduğunu Winfried Kretschmann da vurguladı.

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CDU YÜZDE 34’LE ÖNDE

2021 yılındaki genel seçimlerde Stuttgart’taki seçim bölgesindeki adaylar arasında yüzde 40’la en fazla oy alarak Federal Meclis’teki milletvekili koltuğunu koruyan Cem Özdemir’in 2026 yılı ilkbaharında yapılacak Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu seçimlerini de partisinin kazanması için yoğun çaba göstermesi gerekeceğine dikkat çekildi. Son kamuoyu yoklamalarında, bu hafta sonu seçim olsa Baden-Württemberg’de CDU’nun yüzde 34, Yeşiller’in ise yüzde 18 oy alacağı saptandı. Daha seçimlere 1.5 yıldan fazla süre olduğu halde, CDU’lu Federal Meclis milletvekili Maximilian Mörseburg, Cem Özdemir’e bakanlıktan istifa etmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda “Vatandaşlar Cem Özdmir’in Berlin-Kreuzberg’den Stuttgart’a taşınmasını da bekler” dedi. SPD’li Leyla Onur’la birlikte 1994’te ilk kez milletvekili seçilerek Federal Meclis’e giren Cem Özdemir, eğer 2026’da yapılacak seçimleri kazanırsa, Almanya’nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı olacak. Özdemir, 2021 seçimlerinden sonra da Almanya’da Türkiye kökenli ilk Federal Bakan olmuştu.