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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Adaylığını ilk o açıkladı

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Adaylığını ilk o açıkladı
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Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Melenchon, TF1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun bir çıkmaz içinde olduğunu, sorunları çözecek imkanlara ve programa sahip olduklarını söyledi. 2022’deki seçimde yarışacağını duyuran Melenchon, adaylığı için halktan 150 bin imza toplamak istediğini belirtti. Melenchon, kendi adaylığının parti içinde görüşüldüğünü ve başka adayın çıkmadığını söyledi. Jean-Luc Melenchon, ülkede 2022’deki seçimler için adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.
Aşırı solcu milletvekili Melenchon, 2012 ve 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmış, son seçimlerin ilk turunu yüzde 19.58 oyla dördüncü sırada bitirmişti. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için ilk turda en az yüzde 50 oy almak gerekiyor. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor. Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

 

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