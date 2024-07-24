Adaylığını ilan etti: ‘Başbakan kalmak için adayım’

Haberin Devamı

HAFTA sonu çıkacağı yaz tatili öncesi bugün başkent Berlin’de görev yapan medya mensuplarıyla bir araya gelen Şansölye Scholz, bir gazetecinin “Sayın Scholz, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan feragat etti. Sizin de böyle bir niyetiniz var mı?” sorusuna gülümseyerek “Bu son derece kibar sorunuz için teşekkür ederim” derken basın mensuplarını da güldürdü. Scholz, “Biz SPD olarak gelecek genel seçimlere dayanışma ve birlik içinde katılıp seçimleri kazanmaya kararlıyız. Ben Başbakan kalmak için seçimlere başbakan adayı olarak katılacağım” dedi. Kendisinin başbakan adayı olmasını isteyen SPD’li seçmenlerin oranının yüzde 30’larda kaldığının hatırlatılması üzerine de “Ben şu ana kadar yapılan kamuoyu yoklamalarıyla ilgili yorumlarda bulunmadım. Bundan sonra da bulunmayacağım” derken, şu ana kadar sergiledikleri başarılı politikayı vatandaşlara daha iyi anlatarak gelecek seçimlerden en güçlü parti olarak çıkacaklarını da söyledi.

Haberin Devamı

ABD İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ

Başbakan Scholz, ABD’nin Almanya için olduğu gibi tüm dünya açısından da önemli bir ülke olduğunu da vurguladı. “Kamala Harris’in seçimleri kazanması mümkün” derken, “Ama ABD Başkanı’nın kim olacağını Amerikalı seçmenler belirleyecek” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı kim olursa olsun Almanya’nın iyi ilişkilerini sürdüreceğinin de altını çizdi.

AMERİKAN FÜZELERİ GEREKLİ

Olaf Scholz, Avrupa’nın ve Almanya’nın güvenliği için Almanya’da uzun menzilli Amerikan füzeleri konuşlandırılmasından yana olduğunu da yineledi. Son 10 yıldır Almanya’nın güvenliği konusunda ihmalkar davranıldığına işaret ederken, “Almanya askeri gücünü artırarak daha güvenli hale getirilmeli. Biz hükümet olarak bu alanda gereken adımları atmaya başladık. Bu alandaki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi. NATO ve Almanya’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu belirtirken, yeni sürtüşmelere meydan verilmemesi için Ukrayna’nın Batılı silahları ancak Harkiv bölgesinde kullanılmasını desteklediklerini de söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Almanya Başbakanı Scholz, yalnız ikili görüşmelerde değil, İsrail politikasında Berlin’in hep açık konuştuğunu da söyledi. Hamas’ın İsrail’de giriştiği uluslararası hukuk ve insanlık dışı saldırıları baştan beri kınadıklarını hatırlatırken, teröre karşı verilen savaşta da uluslararası düzenlemelere riayet edilmesinden yana olduklarını vurguladı. Şansölye Scholz, Almanya’nın İsrail ile Filistin arasında barıştan ve “İki devletli çözümden” yana olduğunu da dile getirdi.