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Adayların TV düellosunda tartışma büyüyor

Güncelleme Tarihi:

#Olaf Scholz, Alice Weidel#AVRUPADAN HABER#Friedrich Merz, Robert Habeck
Adayların TV düellosunda tartışma büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 11:18

Almanya’da yaklaşan erken genel seçim öncesi parti liderleri arasında TV düellosu tartışması devam ediyor.

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ALMANYA’da erken genel seçimler 23 Şubat 2025’te yapılacak. Partiler bir bir seçim programlarını açıklarken, başbakanlık koltuğu için yarışacak dört adayla ilgili TV düellosu tartışmaları ise bir anda gündeme oturdu. Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Robert Habeck, CDU/CSU’nun adayı Friedrich Merz ile SPD’nin adayı Olaf Scholz arasındaki ikili düelloya davet edilmemesine tepki gösterirken, AfD lideri Alice Weidel ile yapılması önerilen tartışmayı reddetmişti. Şimdi ise tartışmaya yeni bir isim daha katıldı. Kamu televizyon kurumu ARD’ye bir çağrıda bulunan FDP lideri Christian Lindner, Habeck’in yerine AfD lideri Weidel’e karşı tartışmaya katılmayı teklif etti. Lindner, Habeck’e dolaylı bir eleştiride bulunarak Weidel ile tartışmaktan kaçındığını ima etti. AfD’ye oy veren insanların düşüncelerine karşı içerikli bir tartışmanın şart olduğunu vurgulayan Lindner, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “AfD’nin neden bir alternatif olmadığını göstermek isteyen, onlarla tartışmalı” ifadelerini kullandı. Lindner, bu tür bir tartışmanın genel seçmenleri geri kazanmak için önemli olduğunu belirterek “Habeck’in yerini almak için her zaman hazırım” dedi.

Adayların TV düellosunda tartışma büyüyor

Üsttekiler, soldan sağa: Olaf Scholz, Alice Weidel. Alttakiler, soldan sağa: Friedrich Merz, Robert Habeck

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‘HABECK’SİZ TARTIŞALIM’
ARD ve ZDF’nin planladığı format, Yeşiller ve AfD tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Alice Weidel, salı günü bir açıklama yaparak hukuki yollara başvurabileceklerini duyurdu. AfD, ARD’nin planlarını, partiyi sınırlandırma stratejisi olarak nitelendirdi. Şu anda anketlerde CDU/CSU’nun ardından ikinci sırada olan AfD, tartışmaya başka bir format önerdi. Habeck’in kararından sonra Weidel’in sözcüsü Daniel Tapp, Bild’e yaptığı açıklamada, “Habeck’siz bir üçlü tartışma yapılsın” diyerek Scholz, Merz ve Weidel arasında bir format önerdi. ARD ve ZDF’nin düello planlarının nasıl ilerleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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#Olaf Scholz, Alice Weidel#AVRUPADAN HABER#Friedrich Merz, Robert Habeck

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