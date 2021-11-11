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HABERLERAvrupa Haberleri

Aday olmayacak

#Almanya#Jens Spahn#Seçimler
Aday olmayacak

26 Eylül seçimlerinde aldığı tarihi yenilginin ardından artan baskılar üzerine görevini devredeceğini açıklayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in yerine kimin geleceği merak edilirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Meclis Grup toplantısında aday olmayacağını açıkladığı belirtildi.

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2018’de Başbakan Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığı görevini bırakması üzerine aday olan, ancak Annegret Kramp-Karrenbauer’in karşısında tutunamayan Spahn’ın, “Kovid-19 pandemisine karşı tüm gücümle sonuna kadar çalışmak için aday olmayacağım” dediği kaydedildi. Baştan beri CDU liderliği için isimleri geçen Friedrich Merz ile Norbert Röttgen ise hâlâ aday olup olmayacaklarını açıklamadı. Başbakan Angela Merkel’in yakın çalışma arkadaşlarından Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un ise aday olmayı planladığı ileri sürüldü. CDU Hessen Teşkilatı’nın cuma günü yapacağı toplantıda Braun’un adaylığını resmen açıklamasının beklendiği belirtildi.

21-22 OCAK’TA KESİNLEŞECEK
Yeni CDU Genel Başkanı 21-22 Ocak’ta düzenlenecek kurultayda belirlenecek. Ancak partinin tarihinde ilk kez kimin lider olacağına delegeler değil üyeler karar verecek. Aday olmak isteyenler 16 Kasım’a kadar başvuru yapabilecek. Daha sonraki günlerde üyeler mektupla oy yöntemiyle tercihlerini yapacak. 17 Aralık’ta sonuçlar açıklanacak. Adaylardan hiç birinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması halinde en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. Oylama sonuçları 13 Ocak 2022’de açıklanacak. 21-22
Ocak 2022’de Hannover’de düzenlenecek kurultayda üyelerin tercihi göz önünde bulundurularak CDU’nun yeni genel başkanı ilan edilecek.

 

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#Almanya#Jens Spahn#Seçimler

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