Aday olmayacak

Haberin Devamı

2018’de Başbakan Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığı görevini bırakması üzerine aday olan, ancak Annegret Kramp-Karrenbauer’in karşısında tutunamayan Spahn’ın, “Kovid-19 pandemisine karşı tüm gücümle sonuna kadar çalışmak için aday olmayacağım” dediği kaydedildi. Baştan beri CDU liderliği için isimleri geçen Friedrich Merz ile Norbert Röttgen ise hâlâ aday olup olmayacaklarını açıklamadı. Başbakan Angela Merkel’in yakın çalışma arkadaşlarından Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun’un ise aday olmayı planladığı ileri sürüldü. CDU Hessen Teşkilatı’nın cuma günü yapacağı toplantıda Braun’un adaylığını resmen açıklamasının beklendiği belirtildi.

21-22 OCAK’TA KESİNLEŞECEK

Yeni CDU Genel Başkanı 21-22 Ocak’ta düzenlenecek kurultayda belirlenecek. Ancak partinin tarihinde ilk kez kimin lider olacağına delegeler değil üyeler karar verecek. Aday olmak isteyenler 16 Kasım’a kadar başvuru yapabilecek. Daha sonraki günlerde üyeler mektupla oy yöntemiyle tercihlerini yapacak. 17 Aralık’ta sonuçlar açıklanacak. Adaylardan hiç birinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması halinde en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. Oylama sonuçları 13 Ocak 2022’de açıklanacak. 21-22

Ocak 2022’de Hannover’de düzenlenecek kurultayda üyelerin tercihi göz önünde bulundurularak CDU’nun yeni genel başkanı ilan edilecek.