‘Aday olmayacağım’ dedi, ortalık karıştı

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YEŞİLLER milletvekili Canan Bayram, partisiyle artık birçok konuda aynı çizgide olmadığını belirterek yeniden aday olmayacağını açıkladı. Açıklamasında “Üyesi olduğum Federal Meclis Grubum, insan hakları odaklı politikalar yerine popülist politikalara yoğunlaşıyor” diyen Bayram, partisinin son dönemdeki politikalarını insanlara izah etmekte zorlandığını söylemişti. Bayram’ın açıklamaları Alman medyasında da yer aldı. Ancak bazı yayın organlarında milletvekili seçildiği Yeşiller Partisi Friedrichshain-Kreuzberg Teşkilatı’nın uzun zamandan beri Canan Bayram’ın adaylığını istemediğini yazdı.

CANAN’IN YERİNE KATRIN

B.Z. gazetesi, Bayram’ın aday olmayacağını duyurmasından sonra parti içinde adaylık şansının zaten sıfır olduğunu belirtti. Haberde, “Her hâlükârda Bayram’ın ekolojinin kalesinde yeniden aday gösterilme ihtimali parti içinde sıfıra yakındı” diyerek, Canan Bayram’ın aday olmama nedeninin bu olduğunu ima etti. Spiegel dergisi de Berlin’deki Yeşiller Partisi çevrelerine dayandırdığı haberinde, “Bayram’ın yeniden Federal Meclis’e aday gösterilmeyeceği birkaç haftadır açıktı” dedi.

Yeşiller Partisi Friedrichshain-Kreuzberg Teşkilatı da gelecek yıl yapılacak seçimlerde Canan Bayram’ın yerine 42 yaşındaki Katrin Schmidberger’i aday göstereceğini açıkladı. Canan Bayram ise mesleği olan avukatlığa devam edeceğini duyurdu.