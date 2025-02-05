‘Aday olma’ diye baskı yapmışlar!

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BAŞKENT Berlin’de yayımlanan günlük gazetelerden ‘Der Tagesspiegel’ ile haber sitesi ‘t-online’, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin 6 Kasım 2024 tarihinde dağılmasının ardından sosyal demokratların Şansölye Scholz’u başbakan adaylığından feragat etmeye zorladıklarını ileri sürdüler. Haberlerde, SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’in Başbakan Scholz ile iki kez bir araya gelerek parti yönetiminin, kazanma şansı olmadığı için adaylıktan vazgeçmesini istediğini ilettiği ve yerine Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un adayı gösterilmesini önerdiğine yer verdiler. SPD Eş Başkanı Klingbeil’i diğer Eş Başkan Saskia Esken ile partinin Genel Sekreteri Matthias Mirsch ve bazı SPD’li eyalet başbakanlarının destekledikleri de ileri sürüldü. Klingbeil adına yalanlama SPD basın sözcüsünden geldi. Sözcü, Alman Haber Ajansı’na ‘Şansölye Scholz’un adaylıktan vazgeçmeye zorlandığı’ yönündeki iddiaların tamamen uydurma olduğunu açıkladı.

Koalisyonun 6 Kasım’da dağılmasından sonra Scholz’un yerine Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesi tartışıldı. Yaklaşık iki hafta süren tartışmaların ardından SPD yönetimi oy birliğiyle Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösterme kararı almıştı.