Ada’nın ardından: Ölümüne sebep olan sürücünün davası başlıyor

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23 yaşındaki Martin Asolo-Agogua, tehlikeli sürüş nedeniyle ölüme sebebiyet verme ve uyuşturucu veya alkol etkisi altında dikkatsiz araç kullanarak ölüme neden olma suçlamalarıyla mahkemeye çıkacak. Ada, 3 Ağustos 2024’te meydana gelen kazadan iki gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde tutuklanan Asolo-Agogua, kefaletle serbest bırakıldı ve 24 Mart’ta Bromley Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Metropolitan Polisi, sürücünün olay sırasında uyuşturucu limitinin üzerinde araç kullandığını açıkladı.

ORGANLARI 6 ÇOCUĞA BAĞIŞLANDI

Ada Bıçakçı’nın ailesi, kızlarının jimnastik ve yüzme alanlarında başarılı bir çocuk olduğunu belirtti. Aile, organlarının altı çocuğa bağışlandığını açıklayarak, Ada’nın hatırasını yaşatmanın en anlamlı yolunun başkalarına umut vermek olduğunu dile getirdi. Londra Ulaştırma Bakanlığı Otobüs Müdürü Lorna Murphy, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu trajik olayda hayatını kaybeden Ada’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi. Ada için T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ateşeliği başsağlığı mesajı yayımlamıştı. Ada, yerel bir ilkokulun yanı sıra Dr. Rauf Denktaş Türk Okulu’nun da öğrencisiydi. Okul Müdürü Meryem Biricik ve Yönetim Kurulu, okuldaki diğer aile ve öğrencilere destek olmak için “Çocuklara ölümün nasıl anlatılabileceği” üzerine pedagojik bilgiler vermişti.