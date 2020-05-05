Adana Demirspor sosyal mesafeyi hiçe saydı

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Virüs tedbirleri kapsamında ligler askıya alınmış ve futbol takımları da antrenmanlarını ertelemişti. Bir süredir çalışmalarını durduran kulüpler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sahaya inmeye başladılar.

Ancak geçtiğimiz gün Adana Demirspor'dan ilginç bir fotoğraf geldi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Tüm dünyanın salgın nedeniyle sosyal mesafeye özen göstermesine karşın Adana Demirspor, futbolcularının bu kuralı hiçe saydığı bir fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı.

Takımda sportif direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta kesen mavi-lacivertliler fotoğrafa, ''Futbolcularımız ve teknik heyetimiz antrenman sonrası Sportif Direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta keserek başarı dileğinde bulundular.'' notunu düştü.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Yapılan paylaşımın ardından Twitter üzerinden, ''Sosyal mesafeyi yanlış anlamışsınız'' gibi eleştiriler gelince, Adana Demirspor fotoğrafı resmi hesabından sildi.