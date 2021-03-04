'A’dan Z’ye hazırlayıp dağıtan tek firmayız’

ZİYARETİN kendisini ve çalışanlarını çok sevindirdiğini belirten Oğuz, Almanya’ya 45 yıl önce geldiğini ve 1999’da iki Alman ortağıyla birlikte Media Bind şirketini kurduklarını söyledi. 8 yıl önce de Alman ortaklarının hisselerini satın alarak tek başına yola devam ettiğini belirten Oğuz, şunları söyledi: “Almanya’nın en modern ciltleme, poşetleme, ambalajlama, paketleme ve dağıtım tesisine sahip olmanın sevincini yaşıyoruz. Yeni teknolojilere ayak uydurmayı başardık ve her biri 1 milyon eurodan çok sayıda makina aldık ve 14 bin 700 metrekare kullanım alanı olan kendimize ait binamızda iki vardiyalı farklı ülkelerden iş durumuna göre 200 kişiye iş ve çok sayıda öğrenciye staj imkânı veriyoruz. Almanya’nın en önde gelen medya grubu ve yayınevleriyle birlikte çalışıyoruz. Matbaadan sonra müşterinin isteğine göre A’dan Z’ye kadar hazırlayıp dağıtım yapan tek firmayız. Alman postanesine yılda 12 milyon euro pul parası ödeyerek Alman ekonomisine büyük katkı sağladığımızdan, Alman posta idaresinin en iyi 100 müşterisi arasına kabul edildik. Adapazarı Arifiye’ye kurduğumuz etiket firmasıyla da Almanya’daki firmalara iş yapıyoruz.”

Eyüp Yıldırım, Orhan Arslanmirzev, Mühibe Gürdogan, Haluk Dokur, Serdar Deniz, Mustafa Oğuz, Aydın Özcan, Tahir Aksu, Kerim Hasırcı (soldan sağa)

‘SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIZ’

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ise, “Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, esnaflarımızın karşılaştığı sorunları çözmek için buradayız. Alman ve Türk ekonomisine katkı sunan her sektörden başarılı Türk girişimcilerimizin çoğalması sevindiricidir. Türk girişimcilerimizin karşılaştığı sorunlar olduğunda bizleri bilgilendirmeleri, sorunların çözümünü kolaylaştırır” dedi. Başkonsoloslukta yapılan hizmetlerden de bahseden Deniz, “Pasaport, noter, askerlik bölümlerindeki yığılmaları azaltmak için personelimiz ek mesai yapmaya başladı. Yığılmalar devam ederse cumartesi günü de yarım gün çalışma durumları söz konusu olacak. Vatandaşlarımız pasaportlar için alınan randevuların geç olmasından tedirginlik duymasın, normal prosedür neyse yapmaya devam etsinler. Yabancılar dairesini gecikmelerin nedenleri konusunda bilgilendirdik. Pandemiden önce verdiğimiz pasaport sayısı 50 olurken bugünlerde bu sayı 120-130’a yükseldi” dedi.



MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur (solda), Başkonsolos Serdar Deniz (ortada) ile birlikte Mustafa Oğuz’a (sağda) plaket ve MÜSİAD üyelik kartını verdi.







