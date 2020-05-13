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Avrupa
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Adam Clayton: Babam 51 gün sonra korona virüsü yendi!

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Adam Clayton: Babam 51 gün sonra korona virüsü yendi!
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2 aydır korona virüse karşı yaşam mücadelesi veren Middlesbrough futbolcusu Adam Clayton'ın babası Steve Clayton'dan müjdeli haber geldi.

Middlesbrough futbolcusu Adam Clayton'ın babası yaklaşık 2 ay önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye yattığından bu yana yaşam mücadelesi veren Steve Clayton'dan sevindiren haber geldi.

Sosyal medya hesabından babasının korona virüsü yendiğini ve yoğun bakımdan çıktığını açıklayan Clayton, hemşire ve doktorların babasını alkışladığı videoyu de paylaştı.

Adam Clayton: Babam 51 gün sonra korona virüsü yendi
Clayton mesajında; 'Yoğun bakımda, komada ve solunum cihazında geçen tam 51 günün ardından babam sonunda COVID-19'u yendi ve yoğun bakımdan çıktı. Hastanenin doktor ve hemşirelerine çok teşekkür ederim. Onlar gibi muhteşem insanlar olmasa biz bugün kutlama yapıyor olmazdık' dedi.

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