MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKatarlı patron çıldırdı: PSG'de adam başı 500 bin Avro!
GeriAvrupa Katarlı patron çıldırdı: PSG'de adam başı 500 bin Avro!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Katarlı patron çıldırdı: PSG'de adam başı 500 bin Avro!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katarlı patron çıldırdı: PSG'de adam başı 500 bin Avro!
Abone Olgoogle-news

PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu karşılığında futbolculara 500 bin Avro prim vereceği iddia edildi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen PSG’de başkan Nasser El-Khelaifi’nin astronomik bir prim miktarını futbolculara dağıtacağı ortaya çıktı

Kulübü satın aldığı günden bu yana yüksek bonservis bedelleri ödeyerek adından söz ettiren El-Khelaifi’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunması karşılığında her bir futbolcuya 500 bin euro vereceği belirtildi. Katarlı başkanın Ligue 1 şampiyonluğu, Lig Kupası ve Fransa Kupası şampiyonluğu karşılığında her bir futbolcuya 50 bin Avro prim ödediği bilgisi de iddialar arasında yer aldı.

Katarlı patron çıldırdı: PSGde adam başı 500 bin Avro
PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar geldiği turnuva yolculuğunda ise maç galibiyetleri için toplamda 400 bin Avroyu ödediği, şampiyonluk halinde her bir futbolcunun toplamda 1 milyon Avro ekstra prim ödemesi aldığı da Fransa basınının haberlerine yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle