Adaletsizlik değil de ne

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı 26’sı AB üyesi, 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını 15 Haziran itibariyle kaldırma kararı aldı. Geri kalan dünyanın 160 ülkesi için seyahat uyarısını ise 31 Ağustos tarihine kadar uzattı. Türkiye’yi de diğer ülkelerle aynı kefeye koydu.

KENDİSİNİ YALANLADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avrupa ülkelerine seyahat uyarısını kaldırırken, Türkiye dahil diğer ülkelere uzatma gerekçesini şöyle anlattı: AB Komisyonu Avrupa içinde güvenli seyahati içeren bir turizm paketi hazırladı. Avrupa ülkeleriyle turizm paketindeki kriter ve tavsiyeler üzerinde birlikte çalışarak, Avrupa’da seyahati mümkün hale getirdik. Avrupa dışındaki ülkelerde bu durum yok.

Ancak Dışişleri Bakanlığı 31 Avrupa ülkesine seyahat yasağını kaldırma kararını daha mürekkebi kurumadan, dört ülke için iptal etmek zorunda kaldı.

AB üyesi Finlandiya cuma günü ülkeye seyahat yasağını 14 Temmuz’a kadar uzattı.

Norveç’te salgın nedeniyle ülkeye süresiz giriş yasağı var ve 20 Temmuz’da seyahat yasağı tarihini yeniden gözden geçirecek. Norveç sadece Danimarka, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya için seyahat yasağını kaldırdı. Ama Almanlar için yasak devam ediyor.

İspanya’da 1 Temmuz’a kadar zaten sınırlar kapalı. İsveç’te ise son 7 günde yüz bin nüfusa yeni koronavirüs vaka sayısı 50’yi geçiyor. Bu durumda İsveç de seyahat için hazır değil.

İPTAL ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya, Norveç, İspanya ve İsveç için aldığı seyahat uyarısını kaldırma kararını şimdi iptal etmek zorunda kaldı. 31 ülke yerine 27 ülkeye seyahat uyarısı kalktı. Üstelik seyahat uyarısı kaldırılan İngiltere’de 14 gün karantina uygulaması bulunuyor.

Almanya’nın büyük tur operatörlerinden DER Touristik, Türkiye için çok talep aldıklarını söyledi. Alltours şefi Willi Verhuven de Kanarya Adaları, Mallorca ve Türkiye’ye talebin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Almanya, İspanya’da turizmi canlandırmak için Balerya Adaları’na test amaçlı 10 bin 900 civarında turist gönderiyor. Ama Alman turistlere Türkiye için seyahat uyarısını uzatıyor. Bu adaletsizlik değil de ne?