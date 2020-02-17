Adaletin bu mu Almanya?

WUPPERTAL İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterisine, polis tarafından vurulan Paksoy’un eşi Agnes ile çocukları Altan ve Maviş Paksoy da katıldı. Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, Hamit Paksoy’un silahsız olmasına rağmen polisler tarafından öldürülmesinin ikinci yılında bir araya geldiklerini ve bu olayı unutturmayacaklarını söyledi: “Hamit Paksoy, evinde, çocuklarının ve eşinin gözü önünde infaz edilmiştir. İki yıl geçti ama yüreğimizin acısı geçmedi. Mahkeme davayı kapattı ancak İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Bir Türk vatandaşının katledilip hiçbir şey olmamış gibi olayın unutulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bugün burada bu olayı protesto ediyoruz. Savunmasız, elinde silah bulunmayan bir kişiye silah sıkıldığında hiçbir Alman’dan ses yok. Bu öksüz ve yetim kalan yavrularımızın hesabını kim verecek. Paksoy’un evinde yapılan aramada suç teşkil eden hiçbir delile rastlanmadı. Olaydan sonra hiçbir polis cezalandırılmadı. Hani insan hakları? Nerede senin adaletin Almanya?”



Gözyaşlarına hakim olamayan Maviş Paksoy ise olaydan sonra çok zor günler yaşadıklarını ve babasının hakkını savunmak için mücadeleyi asla bırakmayacaklarını söyledi.

30 kişilik özel polis birliği, 9 Şubat 2018’de hakkında arama kararı bulunan Hamit Paksoy’un (44) evinin kapısını kırıp, içeri girmiş ve silahsız olmasına rağmen Paksoy’u öldürmüştü. Olay ülkede yaşayan Türkler tarafından büyük tepki çekmişti.