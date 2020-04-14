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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Adalet Bakanı: ‘Yaşlıların izolasyonuna karşıyım’

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Adalet Bakanı: ‘Yaşlıların izolasyonuna karşıyım’
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Almanya Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yaşlıların ve kronik hastaların izolasyonuna yönelik gelen talepleri reddetti.

SPD’li Bakan Lambrecht, talebi kabul etmemesini de şu sözlerle açıkladı: “Yaşından bağımsız olarak herkes anayasa karşısında eşit. Ayrıca koronavirüs nedeniyle sadece hasta ve yaşlılar risk altında değil. Gençler de ağır şekilde hastalığı geçiriyor. Yaşlıların izolasyonuna karşıyım. Nesiller arasında ayrımcılık yapmak, nesilleri karşı karşıya getirecek kararlar almak alınması doğru değil. Kriz nedeniyle alınan kısıtlamaların hafifletilmesi için sorumlulukla çalışıyoruz. Ama sadece belli yaş grubuna yönelik kısıtlamaların alınması bir çözüm değildir.”

 

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