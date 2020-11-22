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Göksel Divarcı
Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın takımı ligin dibine demirledi!

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Acun Ilıcalı'nın takımı ligin dibine demirledi!
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Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard ile milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord karşılaştı. Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçta Feyenoord maçı 3-1 kazandı.

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde Fortuna Sittard ile Feyenoord karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 3-1 kazandı.

Fortuna Sittard'da gol henüz ilk dakikada Zian Flemming'den geldi. Feyenoord'un golleri ise 34. dakikada Senesi, 45+1. ve 90+1. dakikada Berghuis'in penaltıdan bulduğu gollerle geldi.

Acun Ilıcalının takımı ligin dibine demirledi
ORKUN KÖKÇÜ KIZARDI
Feyenoord'da milli oyuncumuz Orkun Kökçü 12. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasman ekibi buna rağmen geriden gelerek maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 21'e yükseltti. Fortuna Sittard ise 3 puanla son sıraya demirledi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Sittard, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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