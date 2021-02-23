Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'tan flaş hamle!

Hollanda futbolunun en üst düzey ligi Eredivisie’de mücadele eden ve 2020 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Fortuna Sittard, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Fortuna Sittard, dünyanın en önemli futbol kulüplerinden FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ve AC Milan dahil olmak üzere 22 önde gelen spor organizasyonunun arasına katılarak Socios.com'da Fan Token çıkaran ilk Hollandalı kulüp olacak.

Sürekli olarak dijital inovasyonu benimseyen bir kulüp olarak geçtiğimiz dönemde maç biletlerinin satın alınabileceği entegre bir uygulama geliştiren ve WhatsApp'ı taraftarlarıyla bir iletişim aracı olarak kullanarak Hollanda’da bir ilki gerçekleştiren Fortuna Sittard, Chiliz ile ortaklık kurarak kulüp baş harfleri olan $FOR Fan Token’larını önümüzdeki haftalarda taraftarlarıyla buluşturacak. Fan Token sahipleri, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödüller ve deneyimler, "süper taraftar" özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilecekler.

Bugüne kadar Galatasaray , Trabzonspor , Medipol Başakşehir, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve AS Roma dahil olmak üzere 22 önde gelen spor organizasyonu Socios.com ile ortaklık kurdu. Galatasaray, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma gibi önemli futbol kulüplerinin Fan Token’ları dünyanın lider kripto borsası Binance de dahil olmak üzere birçok önde gelen kripto borsasında listelendi. Paris Saint Germain (PSG) ve Juventus kulüplerinin adlarının kısaltmalarından oluşan $PSG ve $JUV Taraftar Token’ları geçtiğimiz ay sonunda listelendikten sonra günlük 300 milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Fan Token’lar 12 ayda kulüpler ve ortaklara 30 milyon dolar gelir sağladı. Socios.com uygulaması bir yıldan biraz fazla bir süre içinde 500,000'den fazla kişi tarafından indirildi, 14 milyondan fazla Fan Token satıldı ve blok zincirine 700,000'den fazla oy kaydedildi.

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün bu ortaklığı “Fortuna Sittard'ın Chiliz ile ortaklık kuran ilk Hollandalı kulüp olmasıyla gerçekten gurur duyuyoruz. Bu girişim, ligimizde modern uygulamaları tanıtmada öncü olarak konumumuzun ve vizyonumuzun altını çiziyor. Yenilikçi platform Socios aracılığıyla taraftarlarımızı politikamıza dahil etmenin gelecekteki kararlar için iyi bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Özellikle bu süre zarfında taraftarlarımızla iletişim halinde olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.” sözleriyle yorumladı.

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO’su Alexandre Dreyfus ise, “Fortuna Sittard, taraftarlarıyla olan etkileşimini artırmak için sürekli olarak dijital inovasyonu benimsedi, bu nedenle bir Fan Token çıkartma kararı bu doğrultudaki bir sonraki adımları olacak. Taraftarlar, $FOR Fan Token çıkar çıkmaz Socios.com’da favori kulüpleriyle etkileşim kurma, oylamalarda kulübü etkileme, VIP ödülleri, özel promosyonlar, sohbet odaları ve çok daha fazlasına erişme fırsatı elde etmenin keyfini çıkarabilecekler.” ifadelerini kullandı.