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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 11.11.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu
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Acun Ilıcalı'nın ortaklarından biri olduğu Fortuna Sittard'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortaklarından bir olduğu Fortuna Sittard'da flaş karar...

Hollanda Erevidise Ligi ekibinde başarısız sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte yapılan açıklama: "Bu karar uzun süre boyunca hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı.

Fortuna Sittard: Kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz.

Acun Ilıcalının sahibi olduğu Fortuna Sittardda Hofland kovuldu

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