Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'da Hofland kovuldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortaklarından bir olduğu Fortuna Sittard'da flaş karar...

Hollanda Erevidise Ligi ekibinde başarısız sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte yapılan açıklama: "Bu karar uzun süre boyunca hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı.



Fortuna Sittard: Kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz.