Açlık Sudan’ı, Gazze insanlığı bitirdi

İskender GÜNGÖR / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 09:26
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı, bir iftar programı düzenledi. Genel Merkez binasında düzenlenen iftarda konuşan Kemal Ergün, savaş bölgelerinde insanların yaşadığı sıkıntıları anlattı:
“Savaş bölgelerinde insanlar can ve mal güvenliklerinden endişe içerisinde yaşıyor. Böyle huzurlu iftarların mümkün olmadığı yerler var. Dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı Sudan’ı düşünelim. İnsani bir felaketin yaşandığı Gazze’yi düşünelim. Yıllardır savaşın devam ettiği Ukrayna’yı düşünelim. Bunlar sadece birkaç örnek. Hepsini sıralayacak olsak, acıların ağırlığının altında kalırız. Bizim birkaç kelime ile bahsini etmekte zorlandığımız acıları, milyonlarca insan her gün göğüslemek zorunda kalıyor. Ancak tapımızın önünde, burada, ülkemizde de ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç insanlar var. Bu çerçevede dilerim bu akşam, dayanışma ve merhamet göstermek, eşitsizlikle mücadele etmek, köprüler kurmak, insanları ayrıştırmadan onları dahil etmek yönündeki görevlerimizi yeniden hatırlamaya vesile olur.”BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ
IGMG genel sekreteri Ali Mete de Avrupa’daki Almanya’daki Müslümanların sayısız güçlükle karşı karşıya olduğunu söyledi: “Irkçılık ve milliyetçiliğin yaygınlaşması en başta azınlıkları etkiliyor. Özellikle kamusal tartışmalardaki dilin acımasızlaşması sağ popülist yaklaşımların nerdeyse tüm siyasi partiler içerisinde yaygınlaşmasından büyük endişe duyuyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerinin pekiştirilmesine değil, aksine sulandırılmasına ve zayıflatılmasına yol açan siyasi bir yaklaşım var. Temel sığınma hakkına ilişkin tartışmalar ve göçmenleri ne yazık ki genelleyen, çoğu zaman da kriminalize eden göç tartışmaları buna sadece iki örnek.”GÜZEL BİR DURUŞ SERGİLİYOR
Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al
ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “IGMG, Avrupa’daki Müslümanların vicdanıdır. IGMG burada yaptığı katkılarla öne çıkıyor, özellikle Almanya’da yaşayanların canlı bir sesi olduğunu düşünüyorum. Birçok teşkilatın söyleyemediklerini cesaret edip söyleyebiliyor. Özellikle ırkçılık ve İslam düşmanlığı konularında güzel bir duruş sergiliyor.”
İftara, KRV eyalet konsolosları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Köln Belediye Başkanı Dr. Ralph Elster, Katolik Kilisesi’nden Dr. Andreas Kalbarczyk, Protestan Kilisesi’nden Ralph Lange-Sonntag, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Prof. Arzu Özçelik, eski genel başkanlardan Dr. Yusuf Işık, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Süleyman Çelik, MÜSİAD temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.