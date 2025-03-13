Açlık Sudan’ı, Gazze insanlığı bitirdi

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“Savaş bölgelerinde insanlar can ve mal güvenliklerinden endişe içerisinde yaşıyor. Böyle huzurlu iftarların mümkün olmadığı yerler var. Dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı Sudan’ı düşünelim. İnsani bir felaketin yaşandığı Gazze’yi düşünelim. Yıllardır savaşın devam ettiği Ukrayna’yı düşünelim. Bunlar sadece birkaç örnek. Hepsini sıralayacak olsak, acıların ağırlığının altında kalırız. Bizim birkaç kelime ile bahsini etmekte zorlandığımız acıları, milyonlarca insan her gün göğüslemek zorunda kalıyor. Ancak tapımızın önünde, burada, ülkemizde de ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç insanlar var. Bu çerçevede dilerim bu akşam, dayanışma ve merhamet göstermek, eşitsizlikle mücadele etmek, köprüler kurmak, insanları ayrıştırmadan onları dahil etmek yönündeki görevlerimizi yeniden hatırlamaya vesile olur.”

