Açılışta Dortmund - Frankfurt düellosu

BUNDESLIGA'da 22. Hafta'nın açılış maçında Dortmund, Frankfurt'u ağırlıyor. Son haftalarda önemli çıkış yapan Frankfurt ile oynayacak olan Dortmund, bu maçta lig ve kupada aldığı yaraları sarmak istiyor. Geçen haftayı puansız kapatan sarı siyahlılar, DFB Kupası'ndan da elenmişti. Yarın akşam oynanacak karşılaşmada Emre Can'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ligde cumartesi altı karşılaşma oynanacak. Liderlik hesapları yapan RB Leipzig, cumartesi Werder Bremen ile sahasında karşı karşıya geliyor. Lig lideri B. Münih ise pazar günü alt sıralardan uzaklaşma hesapları yapan Köln'e konuk oluyor.

Haftanın kapanış maçında Mainz sahasında Schalke ile oynayacak.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Dortmund – F. Frankfurt (20.30)

CUMARTESİ

RB Leipzig – W. Bremen (15.30)

Hoffenheim – Wolfsburg (15.30)

Augsburg – Freiburg (15.30)

Paderborn – Hertha Berlin (15.30)

Union Berlin – Leverkusen (15.30)

Düsseldorf – Gladbach (18.30)

PAZAR

Köln – B. Münih (15.30)

Mainz – Schalke (15.30)