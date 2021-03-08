Açılışlar yılan hikâyesine döndü

ROBERT Koch Enstitüsü tarafından açıklanan yeni rakamlarda geçen hafta 100 bin nüfus başına 47 olan Münih’teki vaka sayısı bu hafta 52’ye yükseldi. Alınan kararlar uyarınca mağazaların açılması için gerekli olan oran tutturulamayınca sadece kuaförler, kitapçılar ve kütüphaneler açıldı. Bavyera Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada ise aç-kapa uygulamasının umutları iyice söndürdüğü belirtilerek, esnafın yaptığı hazırlıkların boşa gittiği, çok yakında başka yörelere alışveriş turizminin başlayacağı ifade edildi.

Münih yakınlarındaki Dachau, Erding, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen ve Ebersberg gibi yerleşim birimlerinde vaka sayısı az olduğundan insanların alışveriş için buralara akın edeceği vurgulandı. “İnsanlar artık ellerinde pusula ile dolaşacak” denildi. Söz konusu bölgelerde ise alışveriş turizminden kaynaklı sorun yaşanmaması için polisin önlem aldığı bildirildi. Kent idaresinden yapılan açıklamaya göre daha önce açılması öngörülen müzeler de sadece randevuyla ziyaretçi kabul edebilecek. Müze ve benzeri yerleri gezmek isteyenler biletlerini internetten alabilecek.