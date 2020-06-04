Bundesliga'da son 5 hafta... Açılış maçı Freiburg'da oynanacak

KOVİD-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Bundesliga'da sezonun bitimine 5 hafta kaldı. 2019-2020 Sezonu'nun 20. Hafta maçları cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında cuma akşamı Freiburg ile Gladbach karşı karşıya geliyor. Freiburg'daki karşılaşmanın başlama saati 20.30. LİDER ZORLU DEPLASMANDA

Ligde cumartesi günü 5 karşılaşma oynanacak. Günün önemli maçında Leverkusen lider B. Münih'i konuk ediyor. 67 puanı bulunan B. Münih, maça ideal 11'i ile çıkıyor. 56 puanlı Leverkusen'de tüm hesaplar karşılaşmada galip gelip Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesini sürdürmek üzerine kurulu. Erteleme maçında W. Bremen'i 3-0 yenerek önemli üç puan alan Frankfurt ise Hessen Derbisi'nde Mainz ile oynayacak. 35 puanlı ve düşme sıkıntısı yaşamayan Frankfurt derbiye moralle çıkıyor. 28 puanla düşme sıkıntısını en derinden yaşayan Mainz ise deplasmanda yapacağı maçı kaybetmesi durumunda ligde kalma yolunda ağır bir darbe almış olacak. PAZAR GÜNÜ ÜÇ MAÇ

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Düsseldorf'un bu haftaki rakibi Hoffenheim. RB Leipzig ise son sırada bulunan Paderborn ile oynuyor. Ligde 60 puanla ikinci sırada yer alan Dortmund'un konuğu Hertha Berlin. Sarı siyahlılar son haftaların başarılı ekibi Hertha karşısında üç puan almanın planlarını yapıyor.

Dortmund bu maçı kazandığı taktirde şampiyonluk mücadelesini son haftalara taşıyacak.

Bundesilga'da pazar günü oynanacak üç karşılaşmayla haftanın programı tamamlanacak.

29. Hafta maç programı şöyle:

CUMA

Freiburg – Gladbach (20.30)

CUMARTESİ

Leverkusen – B. Münih (15.30)

Düsseldorf – Hoffenheim (15.30)

Frankfurt – Mainz (15.30)

RB Leipzig – Paderborn (15.30)

Dortmund – Hertha (18.30)

PAZAR

W. Bremen – Wolfsburg (13.30)

Union Berlin – Schalke (15.30)

Augsburg – Köln (18.00)