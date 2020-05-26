‘Açılım tartışması alemi’ sona erdi

ALMANYA’da Başbakan Merkel’in korona krizine karşı ülke genelinde geçerli ortak önlem politikası sona erdi. Eyaletlerin her oturumda ayrı baş çekmesi üzerine Başbakan Merkel pes etti. Artık ülke genelinde ortak uygulama yok. Korona krizine karşı eyaletler kendileri karar verecek. Her eyalette farklı uygulama olacak. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Yeşillerli Winfried Kretschmann, “Şimdi sorumluluk eyalet başbakanları ve ilçelerde. Artık ne başbakanla ne de Söder’le konferanslar olacak” dedi. Böylece Başbakan Merkel korona kararlarında devre dışı bırakıldı. Merkel başından beri Almanya genelinde aynı korona önlemlerinin geçerli olmasına önem verdi. Ancak bu politikasını uzun süre eyalet başbakanlarına kabul ettiremeyen Merkel en sonunda ‘ne haliniz varsa görün’ dedi. Merkel üç hafta önceki eyalet başbakanlarıyla yaptığı telekonferansta da önlemleri hızla gevşetme tartışmalarını “Açılım tartışması alemi” olarak nitelemiş ve “Sabrımın sonundayım” diyerek, aksi taktirde konferansı terk etmekle tehdit etmişti.

GERİ DÖNDÜ

Şimdi Almanya’da korona vakalarının düşmesi üzerine önlemlerin kaldırılması tartışmaları daha da alevlendi. 1.5 metre sosyal mesafe, insanların birbiriyle buluşmasını iki aileyle sınırlayan sosyal temas kısıtlaması, kamusal mekanlarda maske şartı ve hijyen kuralları 5 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Merkel koronavirüse karşı elde edilen başarının tehlikeye girmemesi için bu bağlayıcı kuralların devam etmesini istedi. Başbakanlık bu kurallarla birlikte sosyal temas sınırlamasının aynı mekanda 10 kişi, açık havada ise 20 kişi sınırıyla genişletilmesini içeren karar taslağını eyaletlere gönderdi. Ama karar taslağı eyalet başbakanlarından geri döndü.

DÜELLOYA GİRDİLER

Korona vakalarının çok düşük olduğu Saksonya Anhalt, Mecklenburg Vorpommern ve Thüringen gibi birçok eyalet vakaların yüksek olduğu Bavyera, Baden Württemberg gibi eyaletlere karşı “Benim aynı kurallara ihtiyacım yok” diyerek, karşı çıktı. Thüringen Eyalet Başbakanı Sol Partili Bodo Ramelow’un 5 Haziran’dan itibaren bu önlemlere gerek kalmadığını açıklaması üzerine ipler koptu. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’le Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow birbiriyle düelleoya girdi. Söder, Thüringen Eyaleti’nin maske şartı dışında diğer kuralları kaldırma kararını ‘felaket’ olarak niteledi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, geçerli olan sosyal temas sınırlamasını Bavyera’da temmuza kadar uzattıklarını açıkladı. Söder kuralları gevşetme tartışmasını ‘hadi bakalım alemi’ olarak niteledi. İtalya hükümetinin yaptığı gibi uluslararası seyahat trafiğini genişletme düşüncelerini kaygı verici bulduğunu söyleyen Söder, “Kim koronavirüs yakında defolup gidecek diye düşünüyorsa, çok saftır. Korona öldürücü olarak duruyor” dedi. Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ise sosyal temas kısıtlamasının devam etmesi taleplerini eleştirdi ve “İnsanın özeline devlet karışamaz” dedi. Ramelow “Nasıl AIDS’e karşı her insan kendi kendini korumakla yükümlüyse, insanlar bu durumla da yaşamasını kendi bilmeli” diye konuştu. Ramelow eyalette maske şartının kalacağını, artık korona tehlikesi kalmadı demediğini, virüsü her zaman olduğu gibi ciddiye aldığını söyledi.

TİYATRO VE SİNEMALAR AÇILIYOR

5 Haziran’dan itibaren eyaletler artık kendi kurallarını kendileri belirleyecek. Eyaletlerde maske şartı ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralı dışında ortak uygulama olmayacak. Birçok eyalet kriz modundan çıkmak için 5 Haziran’dan itibaren önlemleri önemli ölçüde yumuşatacak. Kuzey Ren Vestfalya’da 28 Mayıs tarihinden itibaren tüm okul çağındaki çocuklar anaokuluna gidebilecek. 30 Mayıs itibariyle havuz ve termaller, kapalı spor salonları açılacak. Koronavirüs zincirini cep telefonu üzerinden takip eden ‘Korona App’ haziran ortasından itibaren hazır olacak. Bavyera Eyaleti’nde 15 Haziran’dan itibaren tiyatro, sinema ve konserler başlayabilecek. Kapalı yerlerde en fazla 50, açık alanda en fazla 100 seyirciye izin verilecek. 8 Haziran itibariyle eyalette açık havuzlar ve jimnastik salonları da kapılarını açacak. Gelecek haftadan itibaren bira bahçeleri akşam saat 08.00’e kadar değil, saat 10.00’a kadar açık kalabilecek. Restoranlarda içeride de aynı saate kadar servis yapılabilecek. Baden Württemberg Eyaleti 1 Haziran itibariyle yüz kişiden az oturmalı etkinliklere izin verecek. Hamburg’da çarşamba gününden itibaren jimnastik salonları açılıyor.