Acılı baba uyardı: Sakın provokasyonlara gelmeyin

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ALMANYA’nın Duisburg kentinde yaşayan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Ç. (9), 12 Kasım’da okulun tuvaletinde saldırıya uğradı. Ayşegül’ü hastanelik eden saldırgan, olayı gören başka bir öğrencinin çığlığı üzerine kaçtı. Ancak olaya tanık olan 7 yaşındaki Ela Ö., tüm gördüklerini babası İbrahim Ö.’ye anlattı. Bir dedektif gibi hareket eden İbrahim Ö. de bir grup gönüllüyle birlikte olaydan 5 gün sonra 15 yaşındaki zanlı Leon A.’yı evindeyken polise yakalattı. Günlerdir tedavi gören Ayşegül’ün yanından ayrılmayan baba Gürcan Ç., zanlının yakalanmasının ardından rahat bir nefes aldı. Hürriyet’e konuşan Gürcan Ç., hem İbrahim Ö’ye teşekkür etti hem de Türk toplumuna uyarılarda bulundu:

‘ADALETE GÜVENİYORUZ’

“Ayşegül saldırıya uğradıktan sonra tanınamaz haldeydi. O halde gören öğretmenleri ‘Kimi aramamızı istersin’ diye sorduklarında ‘Abimi arayın’ demiş. Oğlum da beni aradı ve acil okula gitmemiz gerektiğini söyledi. Kızımızı bu halde görünce şoke olduk. Polisi ve ambulansı biz çağırdık. Okulun bu davranışına hem kızdım hem de çok üzüldüm. Okul, evden sonra en güvenilir yer diye biliyordum, meğer değilmiş. Okula güvenliği sağlayamadığı, polise de geç geldikleri için dava açacağım. Alman adaletine güveniyoruz, gerekeni yapacaklarından şüphem yok! Kızım Ayşegül’ü darp eden 15 yaşındaki zanlı çok şükür yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Bence en az dört yıl yatırsınlar, eğitsinler sonra da topluma kazandırsınlar.”

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‘ZANLI CEZASINI ÇEKECEK’

“Bize geçmiş olsun ziyaretine gelen Türk vatandaşlarımıza, Alman ve diğer yabancı uyruklu insanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben ülkemi seviyorum, ülkemin insanlarını da çok seviyorum. Beni ve ailemi bu acı günümüzde yalnız bırakmadılar, geçmiş olsun ziyaretimize geldiler. Hepsi de sağ olsun, var olsun! Özelikle Ela kızımıza cesaretinde dolayı ve babası İbrahim Ö.’ye olayın peşinden koştuğu ve zanlıyı yakalattığı için candan teşekkürler ediyorum. Ben esnafım. 72 millete aynı gözle bakarım, ayrımcılık yapmam. Her ırktan müşterim var. Fakat bazı sosyal medya platformlarında dolaşan paylaşımlarda ırkçılıktan bahsediliyor. Sakın bunu yapmayın! Sizlerden ricam, provokasyonlara gelmeyin. Herkesi hoşgörüye davet ediyorum. Zanlı yakalandı ve cezasını çekecek.”