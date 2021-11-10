Acılı anne yılmadı, yine başbakanlık önünde gösteri yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörüBorsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörü#Borsa İstanbul
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLERAvrupa Haberleri

Acılı anne yılmadı, yine başbakanlık önünde gösteri yaptı

#Almanya#Maide T.#Nilüfer T.
Acılı anne yılmadı, yine başbakanlık önünde gösteri yaptı

Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T. başkent Berlin’de kızına kavuşmak için eylem gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

MAİDE T. ve beraberindeki grup, Başbakanlık binası önünde toplandı. Nilüfer T.’nin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde “PKK, bir virüstür. Bana, çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı. Anne Maide T., burada yaptığı açıklamada, kızının iki yıl önce kaçırıldığını, bu süreçte kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, “Aslında ben eylem yapacak durumda değilim. Önümde daha da zor tedavi süreci var. Bu sürece başlamadan önce kızımın gidişinin ikinci yıl dönümü nedeniyle son bir kez eylem yapma gereğini duydum” dedi. Tedavi süreci bittikten sonra eylemlerine devam edeceğini dile getiren Maide T, kızına seslenerek, şunları söyledi:

Acılı anne yılmadı, yine başbakanlık önünde gösteri yaptı
‘KIZIM BEN ÇOK HASTAYIM’
“Kızım ben gerçekten çok hastayım. Seni götüren dinsiz imansızlar sana ne söylüyorlar, senin kafanı beynini nasıl çalıyorlar bilmiyorum ama o vicdansızlara inanıyorsan yazıklar olsun. Ben hastayım. Önümde ağır bir tedavi süreci var. Bu süreci atlatıp atlamayacağım belli değil. Ama bu kadar acı çektiğimi duyduğun halde gelmiyorsan yazıklar olsun sana. Seni götürenleri de Allah paramparça etmeyi nasip etsin.” Maide T. ayrıca, Alman yetkililerinin kendisiyle temasa geçmemesine de tepki gösterdi.

‘OKULA GİDİYORUM’ DİYE ÇIKMIŞTI
Almanya’da 12 Kasım 2019’da ‘okula gidiyorum’ diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Berlin’de yaşayan Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Maide T.#Nilüfer T.

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç