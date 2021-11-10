Acılı anne yılmadı, yine başbakanlık önünde gösteri yaptı

MAİDE T. ve beraberindeki grup, Başbakanlık binası önünde toplandı. Nilüfer T.’nin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde “PKK, bir virüstür. Bana, çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı. Anne Maide T., burada yaptığı açıklamada, kızının iki yıl önce kaçırıldığını, bu süreçte kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, “Aslında ben eylem yapacak durumda değilim. Önümde daha da zor tedavi süreci var. Bu sürece başlamadan önce kızımın gidişinin ikinci yıl dönümü nedeniyle son bir kez eylem yapma gereğini duydum” dedi. Tedavi süreci bittikten sonra eylemlerine devam edeceğini dile getiren Maide T, kızına seslenerek, şunları söyledi:
‘OKULA GİDİYORUM’ DİYE ÇIKMIŞTI
Almanya’da 12 Kasım 2019’da ‘okula gidiyorum’ diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Berlin’de yaşayan Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.