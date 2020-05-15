Acılı anne istedi, Erdoğan talimat verdi, lösemili genç Türkiye’de!

HOLLANDA’nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör, hastalığının son aşamaya gelmesi nedeniyle Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verildi.

Anne Ruhsan Kör, bunun üzerine geçen hafta Anneler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Anne Kör, gözyaşları içinde “21 yaşındaki hayat dolu oğlum şimdi evde ölümü bekliyor. Aslında hastanede olması gerekirdi, fakat doktorlar yapacak bir şey yok deyince eve gönderdiler.

Oğlumu Türkiye’de ameliyat edecek olan hastaneler var ama koronavirüs nedeniyle hiçbir yere gidemiyoruz, uçaklar yok dedi. Şimdi oğlumla baş başayız. O gözlerimin içine bakıp benden yardım bekliyor. Bir anne olarak benim de içim parçalanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir anne olarak benim feryadımı da duysun.

Oğlumu buradan alıp, Türkiyemize götürsün. Bu ramazan ayında bize bu iyiliği yapsın, yalvarıyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığı’na ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye’ye getirilmesi talimatını verdi. Bakanlıklar, bunun üzerine Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Kör ve annesini bu sabah Türkiye’ye götürdü.