Açıldı ama dertler bitmedi

BERLİN’de meslek eğitimiyle birlikte 23 yıldır bu sektörde çalışan Ayhan Işık, kuaför salonunu yeniden açtıkları için şanslı olduklarını belirtirken, “Biz mesleğimizi bir sanat gibi görüyoruz. Kapalı olduğumuz süre içinde gerek çalışanlarımız gerek müşterilerimizle bağımız koptu. Ancak salonların açılacağı belli olduktan sonra yine rağbet oldu. Şu anda önümüzdeki 10 gün için randevularımız dolu” dedi. Ayhan Işık, kısıtlamalar başladığında elemanları kısa süreli çalışmaya yönlendirmek zorunda kaldıklarını belirtirken, “Mümkün olduğu kadar onları mağdur etmek istemedik. Ancak geçen yıl aralık ayından itibaren tamamen kapanma kararı alınınca sektör tamamen zora girdi” diye konuştu. Ayhan Işık, korona yardımları için başvurduğunu ancak hâlâ destek alamadıklarını belirtti. ‘EN AZINDAN AÇILDIK’

Berlin’in Neukölln ilçesinde kuaför salonu işleten İlhami Fil ise korona yardımlarının gecikmesinin birçok meslektaşını zor durumda bıraktığını kaydetti. İlhami Fil, “Korona kısıtlamalarıyla en çok mağdur olan sektörlerden biri de biz olduk. Kısa süreli çalışma ödeneği dışında hâlâ korona yardımlarından faydalanamadık. Başvuru yaptığımız halde maddi yardımlar gelmedi. İşletmenin kira ve benzeri sabit giderlerini kendi birikimimizden karşılamak zorunda kaldık. Biz yine de her şeye rağmen bugünden itibaren açıldığımıza seviniyoruz. Ancak özellikle gastronomi ve diğer sektörlerdeki arkadaşlara sabır diliyoruz. Biz en azından açabildik. Onların yasakları devam ediyor” dedi. ‘HENÜZ DESTEK ALAMADIK’

Kreuzberg’in tanınmış erkek berber salonlarından kuaför Selim’in işletmecisi Selim Adanur da, korona yardımlarının ödenmemesinden şikâyetçi. Her şeye rağmen berber salonunu açmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Selim Adanur, “Ancak geriye dönük maddi kaybımız var. Korona yardımlarını iki aydan beri bekliyoruz. Ancak henüz destek alamadık” dedi. Selim Adanur, uzun bir aradan sonra dükkânı açtıkları için ilk 2 hafta bir yoğunluk yaşanacağını kaydetti. Birçok kişinin önceden randevu aldığını belirten Selim Adanur ancak, acil durumdaki müşterileri mağdur etmeyeceklerini de kaydetti.