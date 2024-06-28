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NAKM Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları unutmamak, unutturmamak için hazırlanan ‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’ adlı belgesel filmi 2 Temmuz Salı günü saat 18.00'de gösterime sunulacak. Yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı belgesel, sadece Alevi toplumu değil, demokrasi ve özgürlük değerlerine inanan herkesin yüreğinde derin izler bırakan Madımak’taki katliamı konu alıyor.”

‘BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN’

“33 insanımızın hayatını kaybettiği bu trajedi, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli ve acı dolu olaylardan biridir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için geçmişimizi hatırlamalı ve bu acıları birlikte paylaşmalıyız. Bu anlamlı etkinliğe katılarak hem kaybettiğimiz canların anısını yaşatabilir hem de toplumsal hafızamızın diri kalmasına katkıda bulunabilirsiniz. Birlikte olursak, sesimiz daha güçlü çıkar. Unutmayın, tarihimizden ders çıkarmak ve daha aydınlık yarınlar için bu tür etkinliklere katılım çok önemli. Hepinizi aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.”

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