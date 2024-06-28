×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Acıları birlikte paylaşmalıyız’

Güncelleme Tarihi:

#Nürnberg#Madımak Oteli#AVRUPADAN HABERLER
‘Acıları birlikte paylaşmalıyız’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 10:22

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılmasıyla çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Cemevi (NAKM Cemevi), ‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’ adlı Madımak belgeselini 2 Temmuz’da Nürnberg Cine Cita Kino 11’de gösterime sunuyor.

Haberin Devamı

NAKM Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları unutmamak, unutturmamak için hazırlanan ‘Çok Kötü Bir Şey Oldu’ adlı belgesel filmi 2 Temmuz Salı günü saat 18.00'de gösterime sunulacak. Yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı belgesel, sadece Alevi toplumu değil, demokrasi ve özgürlük değerlerine inanan herkesin yüreğinde derin izler bırakan Madımak’taki katliamı konu alıyor.”

‘BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN’
“33 insanımızın hayatını kaybettiği bu trajedi, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli ve acı dolu olaylardan biridir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için geçmişimizi hatırlamalı ve bu acıları birlikte paylaşmalıyız. Bu anlamlı etkinliğe katılarak hem kaybettiğimiz canların anısını yaşatabilir hem de toplumsal hafızamızın diri kalmasına katkıda bulunabilirsiniz. Birlikte olursak, sesimiz daha güçlü çıkar. Unutmayın, tarihimizden ders çıkarmak ve daha aydınlık yarınlar için bu tür etkinliklere katılım çok önemli. Hepinizi aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.”

Haberin Devamı

‘Acıları birlikte paylaşmalıyız’

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nürnberg#Madımak Oteli#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!