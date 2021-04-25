Acil yardımlar iade ediliyor

FEDERAL Ekonomi Bakanlığı verilerine göre geçen yıl şahıs şirketlerine ve işletmelere ödenen her 10 acil koronavirüs yardımından biri geri ödendi. Şu ana kadar yardımdan faydalanan 131 bin 142 kişi veya işletme sahibi, gönüllü olarak 801 milyon 700 bin euroyu devlete geri ödedi. Yaklaşık 44 bin 186 kişinin de 291 milyon euroyu 31 Aralık’a kadar iade etmesi bekleniyor. Böylelikle 1 milyar euronun üzerindeki para devletin kasasına girmiş olacak. Geçen yıl bürokratik engel olmadan şahıs şirketlerine ve işletmelere yönelik 13,7 milyar euro değerinde acil yardım ödenmişti. Kısıtlamalardan etkilenen yaklaşık 1.8 milyon başvuru sahibi yardım aldı.