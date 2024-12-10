Acil servislerde hasta rekoru kırıldı

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BU sayı, 2018 yılında başlayan kayıt sisteminden bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu. Verilere göre, günlük ortalama 34 bin kişi acil servislerde tedavi edildi. Hastanelerde 2023 yılında toplamda 17.2 milyon kişi yatılı tedavi gördü. Alman Hasta Koruma Vakfı, acil servislerdeki hasta artışının sebebini, aile hekimliği nöbet hizmetlerinin ve ayakta tedavi sağlayan acil servislerin azaltılmasına bağladı. Vakıf Başkanı Eugen Brysch, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan hastaların bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, “Bu, acil servislerin ve hastanelerin aşırı yüklenmesinin ana nedenidir” dedi.



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Almanya ’nın önde gelen sağlık sigorta kuruluşlarından AOK , acil hizmet reformunun bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin başlattığı reform çalışmaları, kasım ayında koalisyonun dağılması nedeniyle askıya alınmıştı. AOK Federal Birliği Başkanı Carola Reimann, yeni hükümetin reform çalışmalarını hızla devreye sokması gerektiğini belirtti. Reform, acil ihtiyaç duyan hastaların doğrudan uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesini, böylece hastanelerdeki yığılmaların önlenmesini hedefliyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ

Pandemi döneminde, enfeksiyon korkusu ve azalan trafik kazaları nedeniyle acil servislerde tedavi gören hasta sayısı düşüş göstermişti. 2020 yılında acil servislerde 9.4 milyon hasta tedavi edilirken, bu sayı 2018’den beri kaydedilen en düşük seviye oldu. Ancak pandemiden sonra hasta sayıları düzenli olarak artmaya devam etti. Acil sağlık sisteminin önemli bir parçasını oluşturan kurtarma hizmetlerinde ise yaklaşık 86 bin kişi görev yapıyor. Son 10 yılda tam zamanlı çalışan kurtarma personeli sayısı yüzde 71 oranında arttı. Ancak buna rağmen, sektörde ciddi bir iş gücü açığı bulunuyor. Federal İş Ajansı, bu meslek grubunu kritik iş gücü açığı bulunan sektörler arasında sınıflandırdı.