Acil servisler Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor

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BAŞVURUNUN elektronik ortamda Anayasa Mahkemesi’ne iletildiğini duyuran vakıf, acil sağlık hizmetlerinde 16 farklı eyalet yasasının bulunmasının insan hayatı açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Eski Almanya Tabipler Birliği Başkanı ve vakfın yönetim kurulunda yer alan Frank Ulrich Montgomery, “Bir insanın hayatta kalma şansının yaşadığı yere göre değişmesi kabul edilemez” diyerek merkezi bir düzenleme gerektiğini belirtti. Montgomery, “Hastaneler ve tıbbi hizmetler için zaten ulusal standartlar varken, acil servis sisteminde bu neden uygulanmıyor?” diye sordu.

HEDEFTE BADEN-WÜRTTEMBERG VAR

Björn Steiger Vakfı, mevcut düzenlemenin Almanya Anayasası’na aykırı olduğunu tespit ettirmek ve ülke çapında iyileştirme sağlamak amacıyla bu başvuruyu yaptığını açıkladı. Steiger, şikayetlerinin acil sağlık çalışanlarına yönelik değil, onların işini zorlaştıran ve halkın güvenliğini riske atan çerçeve koşullara karşı olduğunu vurguladı. “Bir insanın hayatının, yaşadığı yer veya acil çağrı merkezindeki görevlinin o günkü ruh hali gibi faktörlere bağlı olmaması gerekir. Ancak Almanya’da sistematik nedenlerle insanlar hayatını kaybediyor” dedi. Vakfın hedefinde özellikle Baden-Württemberg eyaleti var. Bu eyalette geçen ağustos ayında yürürlüğe giren yeni acil servis yasasının uluslararası standartlara uygun olmadığını savunan vakıf, yetki dağılımının ve kriz yönetiminin yeterince açık olmadığını belirterek yasal süreci başlattı.

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‘VERİMSİZ, PAHALI VE ETKİSİZ’

Björn Steiger Vakfı, Almanya’da acil servis hizmetlerinin geliştirilmesi için yıllardır çalışmalar yürütüyor. 110 ve 112 acil numaralarının hayata geçirilmesinde de aktif rol oynayan vakıf, Almanya’nın bir zamanlar dünyanın en modern acil servis sistemlerinden birine sahip olduğunu ancak 1970’lerden bu yana sistemin güncellenmediğini belirtiyor. Steiger, “O dönem çok ilerideydik, ancak sonra durakladık. Bugün Almanya’daki acil çağrı merkezleri verimsiz, pahalı ve etkisiz” diyerek eleştirilerini sıraladı.