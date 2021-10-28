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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Acil salgın durumu’ kalkacak! Önlemlere devam

#Almanya#Jens Spahn#Salgın
‘Acil salgın durumu’ kalkacak Önlemlere devam

Almanya’da yeni kurulacak olan ‘trafik lambası koalisyonu’ da şu an görevde olan Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın (CDU) daha önceden duyurduğu gibi ‘acil salgın durumu’nun 25 Kasım’dan sonra sona erdirilmesinden yana olduğunu açıkladı.

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SPD, Yeşiller ve FDP, konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada ayrıca gelecek mart ayında korona kısıtlamalarını tamamen kaldırmayı planladıklarını bildirdi. ‘Acil salgın durumu’nun sona ermesinin korona tedbirlerinin iptali anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, virüs ortalıkta dolaştıkça gerçek anlamda bir ‘freedom day’ (özgürlük günü) olmayacağı vurgulandı. Salgın nedeniyle sağlık sisteminin son 18 ay büyük baskı altında kalmış olduğunu belirten SPD Grup Sözcüsü Dirk Wiese, “Bu bedenle acil salgın durumu ilan edildi. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğu aşı oldukları için uzatılmasına artık gerek yok” ifadelerine yer verdi. Tedbirlenin devam edeceğini belirten Wiese, “Henüz tam olarak ‘özgürlük günü’ne geçmiş sayılmayız. Ancak gelecek bahar aylarından itibaren salgının biteceğini ve kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını düşünüyoruz” dedi.

‘Acil salgın durumu’ kalkacak Önlemlere devam
YEREL YÖNETİM BELİRLEYEBİLİR
Benzer görüşler belirten Yeşiller Partisi’nden Katrin Göring-Eckardt da, salgın durumunun uzatılmayacağını ancak önlemlerin eskiden olduğu gibi bir süre daha devam edeceğini vurguladı. Yerel yönetimlerin önlemler konusunda kendi seçimlerini yapabilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemeler yapılmasının planlandığını söyleyen Göring-Eckardt, “En önemlisi sağlık sistemini olası yeni baskılardan kurtarmak” diye konuştu.
FDP’nin Meclis Grubu Başkanı Marco Buschmann ise 20 Mart tarihine kadar geçerli olacak şekilde geçici bir önlem paketi hazırlanması gerektiğine dikkati çekerek, bununla ilgili salgın sürecini belirleyen yasanın 28a maddesinin değişmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Kısıtlamaları sona erdirecek yasalar için kasım ortalarından itibaren Meclis görüşmelerinin başlayacağı duyuruldu.

 

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#Almanya#Jens Spahn#Salgın

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