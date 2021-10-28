‘Acil salgın durumu’ kalkacak! Önlemlere devam

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SPD, Yeşiller ve FDP, konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada ayrıca gelecek mart ayında korona kısıtlamalarını tamamen kaldırmayı planladıklarını bildirdi. ‘Acil salgın durumu’nun sona ermesinin korona tedbirlerinin iptali anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, virüs ortalıkta dolaştıkça gerçek anlamda bir ‘freedom day’ (özgürlük günü) olmayacağı vurgulandı. Salgın nedeniyle sağlık sisteminin son 18 ay büyük baskı altında kalmış olduğunu belirten SPD Grup Sözcüsü Dirk Wiese, “Bu bedenle acil salgın durumu ilan edildi. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğu aşı oldukları için uzatılmasına artık gerek yok” ifadelerine yer verdi. Tedbirlenin devam edeceğini belirten Wiese, “Henüz tam olarak ‘özgürlük günü’ne geçmiş sayılmayız. Ancak gelecek bahar aylarından itibaren salgının biteceğini ve kısıtlamaların tamamen kaldırılacağını düşünüyoruz” dedi.