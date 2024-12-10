Açık Gazete 20 yaşında!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 11:22
İngiltere’nin ilk Türkçe internet gazetesi Açık Gazete 20’nci yılını bir resepsiyonla kutladı. Açık Gazete editörü Faruk Eskioğlu, Açık Gazete’yi ‘mavi yakalı’ bir gazete olarak tanımladı.
KUZEY Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşen Açık Gazete’nin kutlama resepsiyonuna yoğun bir katılım oldu. Ayşegül Bıçkıcı’nın sunumuyla başlayan gecede Eskioğlu kısa bir konuşma yaptı, sinevizyon gösterimi sonrasında da piyanist Rasim Yağız İlhan klasik müzik dinletisi sundu. Ayşegül Bıçkıcı, Londra’daki Türkçe gazetelerin tarihinin 157, ilk internet gazetesi 20 yıl öncesine uzandığını belirterek, topluma hizmet eden gazetelerin desteklenmesini istedi. Eskioğlu da Açık Gazete’nin 2004’te kurulduğunu belirterek 20 yılın ayakta kalma mücadelesiyle geçtiğini söyledi.FARUK ZABCI UNUTULMADI!
Fırtına ve yaygın grip vakalarına rağmen geceye katılan ve mesaj gönderenlere de ayrıca teşekkür eden Eskioğlu, “Şimdi aramızda olmayan Muhammet Çankıran, Metin Şenergüç, Afşar Timuçin ve Londra’daki ilk basın kurbanı sevgili dostum Ender Erturan, bu yıl kaybettiğimiz üstadımız Faruk Zabcı ile bize değerli bir kitap bırakan Prof. Dr. Tütengil’i de saygı ve hasretle yad ediyorum” diye devam etti. Gece sözlerini Faruk Eskioğlu
’nun yazdığı, aranjörlüğünü Muharrem Karaer ve bestesini Seyit Sezigüzel’in yaptığı “Londra dolaylarından bir türkü” diye anons edilen “Hackney Güzeli” dinletisiyle sona erdi.