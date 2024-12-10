Açık Gazete 20 yaşında!

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KUZEY Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşen Açık Gazete’nin kutlama resepsiyonuna yoğun bir katılım oldu. Ayşegül Bıçkıcı’nın sunumuyla başlayan gecede Eskioğlu kısa bir konuşma yaptı, sinevizyon gösterimi sonrasında da piyanist Rasim Yağız İlhan klasik müzik dinletisi sundu. Ayşegül Bıçkıcı, Londra’daki Türkçe gazetelerin tarihinin 157, ilk internet gazetesi 20 yıl öncesine uzandığını belirterek, topluma hizmet eden gazetelerin desteklenmesini istedi. Eskioğlu da Açık Gazete’nin 2004’te kurulduğunu belirterek 20 yılın ayakta kalma mücadelesiyle geçtiğini söyledi.

