Acıbadem, Berlin ve Düsseldorf’ta danışma ofisi açtı

ACIBADEM Sağlık Grubu’na bağlı hastanelerde 20 yıl süreyle doktor ve başhekim olarak görev yapan, şimdi de Berlin’deki yeni yapılanmada yer alan Prof. Dr. Nadir Şener, Almanya’nın, sağlık alanında belli bir standardı tutturmuş, bunu tüm ülke geneline yayabilmiş ve bu şekliyle halk sağlığı konusunda başarılı çalışmalara imza atmış bir ülke olduğunu belirtti. Prof. Şener, Berlin’de kurdukları yeni sağlık noktası danışma ofisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Almanya’yı, Acıbadem’in dünya üzerinde sunduğu kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetleriyle tanıştırmak istiyoruz. Grubumuzun hızlı, alanında uzman hekimlerden oluşan, fiziksel koşulları ve konforu mimari açıdan üst düzeyde ve aynı zamanda yüksek teknik donanıma sahip sağlık hizmetleri bulunuyor. Bu noktada Almanya’daki bu yeni irtibat ofisinin yurt dışında tedavi hizmetine ihtiyaç duyanlar için önemli bir referans noktası olacağına inanıyoruz. Grup olarak Türkiye, Makedonya, Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere 4 ülkede, 21 hastane ve 13 tıp merkezi ile hizmet veren bir dünya markasıyız. Aynı zamanda Uzakdoğu ve Asya’nın en büyük sağlık zinciri IHH Healthcare Holding ile yaptığımız ortaklık sonucu, dünyanın ikinci büyük sağlık zinciri haline geldik. Tanı ve tedavi hizmetleri ileri teknolojik yöntemlerle, deneyimli uzmanlar tarafından sunuluyor ve bunu son derece hızlı gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız hafta sonu dahi olsa aynı gün içinde muayenesini ve MRT’sini yaptırıp pazartesi günü tedaviye başlayabiliyor.”

22 ÜLKEDE, 36 ŞEHİRDE OFİS

“Bu hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımızı Almanya’da da harekete geçirmek, Alman halkına kendimizi tanıtmak ve çalışmalarımız hakkında bilgi vererek bir altyapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bize sağlık sorunlarıyla gelen hastaların, sağlık raporlarını kan sonuçlarını alıp, Avrupa ve Türkiye’de uzman bölümlere aktarıyoruz. Oradan gelecek bilgiler doğrultusunda nasıl bir tedavi uygulanacağı, zamanlaması ve ücretlendirmesi noktasında bilgi sunuyoruz. 22 Ülkede, 36 şehirde kurulan ofislerimizde geniş ve özellikli çözümler sunuyoruz. Hastalar kendi ülkelerinde iken, hastalığına yönelik sunulan hizmetler ve seyahat süreci ile ilgili gerekli bilgileri bu ofislerden edinebiliyor. Türkiye’ye geldiklerinde ise hem İstanbul Havalimanı’nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet veren erişim noktalarındaki arkadaşlarımız onları karşılıyor ve hastanelere transferlerini sağlıyor. Ayrıca Uluslararası Hasta Merkezi’mizde çok deneyimli ve uzman ekiplerden oluşan bir kadromuz bulunuyor. 17 dilde konuşulan 120 tercümanın da bulunduğu bu birimde, hastanın kendi dilinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor hem tanı hem de tedavi süreçlerinde yanında bulunuluyor.”

SAĞLIKTA 360 DERECE HİZMET

“Sağlıkta, dünyanın örnek aldığı bir ekosistem modelinin de kurucusuyuz. Bu ekosistemde; hastaneler ve tıp merkezlerinin etrafında hastalara gerekli hizmetleri sunan entegre bir yapı mevcut. Uluslararası standartlarda yiyecek, içecek, temizlik, çamaşır hizmetleriyle A+, evde bakım ve acil sağlık hizmetleri sunan Acıbadem Mobil, laboratuvar hizmetleri sunan ISO-15189 standardında Acıbadem Labmed’in yanı sıra, ‘Anahtar teslimi’ hastane/tıp merkezi inşa eden şirketi Acıbadem Proje Yönetimi, sağlık yazılımı ve teknolojik ürünler üreten ve bunları yurt dışına ihraç eden Acıbadem Teknoloji ve ayrıca, sağlık profesyonelleri yetişmesini destekleyen Acıbadem Üniversitesi. Bunların hepsi, bu entegre yapı içinde hastane ve tıp merkezlerinde verilen hizmetleri beslemekte ve desteklemekte. Bu şirketlerin çalışma alanları sadece grubumuza yönelik değil, yurt içi ve uluslararası alanda büyük markaların ihtiyaçları doğrultusunda da hizmet üretmekteler. Sağlıkta 360 derece hizmet olarak tanımlanabilecek bu modelin başka bir örneği yok.”