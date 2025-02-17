Acı haberi şefi duyurdu: ‘Aileden biriydi’

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Hamburg’un ünlü Reperbahn Caddesi’nin yan sokaklarından birinde bulunan ve toplumun her kesiminden her kesiminden insanların geldiği birahanenin şefi Daniel Schmidt, aileden biri gözüyle baktıkları Lars’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Schmidt, Lars K.’nin 4 Şubat günü sabah erken saatlerde diğer müşterilere rahatsızlık veren 3 kişiyi birahaneden kovduğunu, geri dönmekte olduğu sırada kovulanlardan birinin kapının önündeki çöp bidonuyla kafasına vurması üzerine ağır yaralandığını anlattı. Kafa kemiği kırılan güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını ve beyin kanamasından bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirten Schmidt, “Taburcu olduktan sonra birahaneye geldi. Gidip evde dinlenmesini söyledim. Ancak ‘İyiyim ben’ diyerek gitmek istemedi. Bir süre sonra yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Daha aradan birkaç dakika bile geçmeden düşüp bayıldı. İlk yardım ekipleri gelip müdahale ettiler ve ayıltıp hastaneye götürdüler. Çok geçmeden hastanenin direktörü aradı ve Lars’ı kaybettiğimizi söyledi. Hepimiz çok üzüldük” dedi.

Birahaneden kovulanların Kuzey Afrikalı olduğu ve şüphelilerin izine henüz rastlanamadığı açıklandı.