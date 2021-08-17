BAŞBAKAN Angela Merkel, Afganistan’daki gelişmeleri acı, dramatik ve kokutucu olarak niteledi. Merkel, Afganistan’da uzun süre çözüm olacağından yola çıkarak durumu yanlış değerlendirdiklerini de itiraf etti. Afganistan’daki gelişmeler konusunda AB olarak ortak bir tedbir alacaklarını ifade eden Başbakan Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de bu konuda görüştüklerini açıkladı

AFGAN MÜLTECİ SAYISINDA ARTIŞ

Merkel, AB Dışişleri ve İçişileri Bakanlarının Afganistan’daki gelişmelerle ilgili çarşamba günü bir araya geleceklerini kaydetti. Aynı gün federal kabinede de konunun değerlendirileceğini söyledi. Toplantılarda, Afganlı mültecilerin kaçmak zorunda olduğu komşu ülkelere yardım konusu ele alınacak. Başbakan Merkel, Afganlı mülteci sayısında artış beklediğini ifade ederken, Almanya’nın çok sayıda Afganlı mülteciyi alamayacağının da altını çizdi. Merkel, asıl hedeflerinin doğrudan Almanya’ya yardım eden Afganlılara bir perspektif sunmak olduğunu kaydetti.

FİLME GİTMESİ TEPKİ YARATTI

Öte yandan Merkel’in basın açıklaması sonrası Berlin’de bir belgesel filmin prömiyerine katılarak mutlu pozlar vermesi tepki çekti. Bild gazetesi, “Afganistan’daki Almanlar canları için endişe ediyor, Merkel’se gülüyor” başlığıyla başbakanı eleştirdi. Merkel, sinemada gerçekleşen ‘Die Unbeugsamen’ adlı filmin prömiyerinde yaptığı konuşmada da Afganistan’daki gelişmelere değindi. Merkel, “Böyle bir günde de, siyasi olarak angaje oldukları gerekçesiyle yaşamlarından endişe duyan Afganlı kadınların yanındayız” dedi.

ALMAN HALKINA NE DERİM

Öte yandan Bild gazetesi, Merkel’in ülkesinden kaçan Afganlı lider Ghani ile geçen hafta yaptığı son telefon görüşmesinde, “Afganistan’daki Alman ordusunun 20 yıldır gösterdiği çabaların boşa çıkması durumunda Alman halkına ne derim” dediğini yazdı. Ghani’nin ise bu görüşmede Taliban’la savaşacağı garantisi verdiği belirtildi.