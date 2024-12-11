Acemoğlu’ndan ‘borç freni’ eleştirisi

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ÜÇLÜ koalisyon hükümetinin de yıkılmasına neden olan Almanya’nın uyguladığı borç frenini eleştiren Acemoğlu, “Almanya’nın en büyük sorunu, giderek kötüleşen altyapısıdır. Böyle bir dönemde kendi ellerini bağlamak mantıklı değil. Borç freni Almanya için faydalı değil. Bu tür katı sınırlar, ekonomik büyümeyi desteklemez” ifadelerini kullandı. Acemoğlu’na göre, Almanya’nın ekonomik zorluklarını aşması için kamu-özel sektör iş birliğiyle teknoloji ve altyapı alanında yatırımlar yapması gerekiyor. Acemoğlu, “Bu yatırımlar, Almanya’nın geleceği için kilit öneme sahip” diyerek, ekonomik kalkınmanın bu alanlara yapılacak güçlü yatırımlarla sağlanabileceğini belirtti.

Ekonominin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Acemoğlu, Almanya’nın önümüzdeki yıllarda zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ancak Almanya’nın ekonomi modelinin hâlâ güçlü yanları olduğunu dile getiren Acemoğlu, özellikle Alman şirketlerindeki çalışanların yönetime katılımını ve eğitim-öğretim sisteminin sağladığı avantajları öne çıkardı. MIT’de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ders veren ve ekonomi alanında dünya çapında tanınan Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson ile birlikte bu yıl Ekonomi Nobel Ödülü’ne layık görüldü. Üçlü, ülkeler arasındaki refah farklarını araştırdıkları çalışmalarıyla bu ödülü kazandı.