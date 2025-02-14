AB’nin ortak açıklamasına tepki gösterdi

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ORBAN, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas’ın paylaştığı ortak metni etiketleyerek eleştirilerde bulundu. Ortak açıklamanın, AB’nin kötü yönetildiğinin üzücü bir göstergesi olduğunu kaydeden Orban, “ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış müzakereleri yürüttüğü sırada, AB yetkilisi değersiz açıklamalarda bulunuyor” ifadesini kullandı. Orban, “Müzakere masasında yer edinmek için el açılmaz. Bu, güç, iyi yönetim ve akıllı diplomasi ile elde edilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’da ‘ne pahasına olursa olsun öldürmeyi desteklemenin AB yönetiminin duruşu olduğunu’ savunan Orban, bunun hem ahlaken hem de siyasi olarak kabul edilmez olduğunu dile getirdi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te dün bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yazılı bir ortak açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, Avrupalı devletlerin ‘ortak amacının’ Ukrayna’yı ‘güç’ pozisyonuna getirmek olduğu belirtilerek, Avrupalıların ve Kiev yönetiminin Ukrayna’daki barış müzakerelerin tamamında yer alması gerektiği vurgulanmıştı.