AB’nin kendini savunabilmesi için 300 bin askere ihtiyacı var

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Brüksel merkezli Bruegel ve Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, ‘ABD Olmadan Avrupa’yı Savunmak. Neye İhtiyaç Duyulduğuna Dair Bir İlk Hesaplama’ başlıklı analiz yayımladı. Analizde, Avrupa ülkelerinin ABD desteği olmadan Rusya’ya karşı kendilerini savunabilmesi için 300 bin askere ve yıllık 250 milyar Euro savunma harcamasına ihtiyacı olduğu ifade edildi. 300 bin askerin yaklaşık 50 tugay anlamına geldiği kaydedilen analizde, askerlerin donatılması için 1400 yeni muharebe tankı ve 2 bin piyade aracına da ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Analizde, 28 AB üyesi ülkenin ortak tedarik ve ordularının daha iyi koordine edilmesi konusunda anlaşmaya varması tavsiyesinde bulunuldu.

‘ÖZ SAVUNMA GÜVENLİKTEN DAHA PAHALI’

Avrupa ordularının 28 ulusal silahlı kuvvetlere yayılmış durumda olduğuna işaret edilen analizde, en büyük zorluklardan birinin Avrupa içindeki askeri koordinasyon olduğu belirtildi. Analizde, AB genelinde savunma harcamalarının yüzde 2’den 4’e çıkarılması ve böyle bir durumda Almanya’nın savunma bütçesini 80 milyar Euro’dan yaklaşık 140 milyar Euro’ya yükseltmesi gerektiği ifade edildi. Kıdemli araştırmacı Guntram Wolff, “Her ülke kendini tek başına savunmak isterse, bu daha yüksek maliyetlere neden olur. Öz savunma, kolektif güvenlikten daha pahalıdır. Bu nedenle daha yakın koordinasyon ve ortak tedarik şarttır” değerlendirmesinde bulundu.