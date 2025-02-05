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AB’nin kalbinde silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABERER#Brüksel#AB
AB’nin kalbinde silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:57

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Clémenceau Metro İstasyonu önünde silahlı saldırı düzenlendi.

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Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların Clémenceau Metro İstasyonu’na kaçtığı ve hâlâ metro tünellerinde saklanıyor olabilecekleri ifade edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtilirken hem yerel polis hem de federal demiryolu polisi bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Clemenceau istasyonu kapatıldı.

Brüksel Cumhuriyet Başsavcılığı, Clémenceau Metro İstasyonu’nun önünde çok sayıda fişek bulunduğunu duyururken, terör saldırısına dair bir bilgi olmadığını açıkladı.

Belçika yayın kuruluşu RTBF tarafından istasyonun girişinden yayınlanan görüntülerde, tüfeğe benzeyen nesneler taşıyan iki maskeli adam görülüyor. RTBF, olayın uyuşturucu tacirleriyle ilgili olabileceğini belirtirken, yapılan aramalar sonucunda toplu taşımada ciddi aksaklıklar yaşandı. İlk etapta bazı metro ve tramvay hatlarında seferler durduruldu.

 

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#AVRUPADAN HABERER#Brüksel#AB

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