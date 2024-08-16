Ablukayı delmek için Gazze’ye gidecek

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“GAZZELİLERE, Filistin’deki insanlara, onlarla direniş içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Geminin güzergâhında İsrailli askerlerin şiddetine maruz kalabiliriz. Ancak ben bu yola baş koydum. Korkmuyorum. Allah’tan başka kimseden korkum yok. Orada çocuklar, anneler, babalar katledilirken korkmak bana göre değil. Düşündüm, düşünerek de bu kararı aldım. Öyle bir şey olursa demek ki kaderimizde varmış, yani kaderimde vardır diye düşünüyorum. Ama yine de direnmemiz lazım, yine de başkaldırmamız lazım, buna mecburuz. İnsan haklarını korumamız lazım. Bu benim insanlık görevim. Gazze’nin etrafı sarıldı. Bu uluslararası hukuka aykırı ve haksızlık. İsteyen herkes Gazze’ye gidebilmeli.”

‘SİZİN YÜZÜNÜZDEN’

“İsrailli askerler bizi durduracak bu kesin. Bir ihtimal bizi uyarırlar ve ‘Geri dönün’ derler. Ama İsraillerin ne kadar canavar bir askeri olduğunu bildiğimiz için bence ateş edecekler. Ama en iyi senaryo gemiye gelip bizi tutuklamaları, Filistin’e götürmeleri, oradan da Almanya’ya ya da diğer ülkelere sınır dışı etmeleri olacaktır. Gemi bu hafta Malta’dan Gazze’ye hareket edecek. Benden haber alınamazsa ya tutuklanmışımdır ya da başıma bir şeyler gelmiştir. Böyle bir şey olursa ben kesinlikle Almanya’yı sorumlu tutuyorum. Gazzelilere yapılan haksızlık bize de yapılacak. AB pasaportumuz (Alman vatandaşı) olduğu için buradaki devletimize bu direnişi göstermek istiyoruz. Devletimize (Almanya’ya) seslenmek istiyoruz. Yani devletlere şey demek istiyoruz: ‘Siz bunu destekliyorsunuz. Biz bu yüzden buna mecbur kalıyoruz. Siz işinizi doğru yapmış olsanız biz buna mecbur kalmazdık.’” Almanya’nın İsrail’e silah göndermesini eleştiren Acar, bu silahlarla katliam yapıldığına dikkati çekti.

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‘ALMANYA DESTEKLİYOR’

Gazze’de insanların aç, susuz bırakıldığını bu yüzden sokaklara çıktıklarını belirten Acar, “Mısır’da su, yemek, her şey bekliyor kapılarda. İçeri bırakılmıyor. Neden? İsrail izin vermiyormuş. Ama Almanya, ABD, Avrupa ülkeleri istese o yardımlar girebilir. Durduruyorlar, bilerek durduruyorlar. İnsanların, Filistinlilerin katliamını destekledikleri için oluyor bu olaylar. Bir nevi soykırım yani. Yani İsrail oradaki insanlara soykırım uyguluyor. Almanya da bunu destekliyor” diye konuştu.