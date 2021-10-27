Abla kardeş ikinci kez Belediye Meclisi üyesi oldu

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İKİ kardeş, Avrupa’da yaşayan Türk gençlerine, yaşadıkları ülkelerde siyasete girmeleri çağrı yaptı. Siyasetin haricinde, yaklaşık bir yıldır bir lojistik firmasında çalıştığını belirten abla Aleyna Acar, “2019’da, yaşadığımız bölgeden belediye meclisine girmek için aday olmaya karar verdik ve girdiğimiz ilk seçimde kazandık. Ben 17, kardeşim ise 15 yaşında meclise girdik” dedi. Siyasetin, özellikle son dönemlerde Almanya’da yaşayan yabancı kökenliler açısından öneminin arttığına işaret eden Acar, gençlerin, hakları için siyaset yaptığını ve herkesin haklarını tanıması gerektiğini belirtti.

POLİTİKAYA ÖNEM VERMEK LAZIM

Abdulkadir Acar, siyasete okulun yönlendirmesiyle girmeye karar verdiğini ve bu kararından memnun olduğunu söyledi. Kendilerine bu süreçte destek olan herkese teşekkür eden Acar, “Bu yıl da yazılıp aday olmaya karar verdik çünkü ablamın da dediği gibi, politikaya önem vermek lazım. Gençlere bizim gibi siyasete girmelerini ve siyasetle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Biz gençlerin sesiyiz, onların arzularını biz dile getiriyoruz. Gelecekte federal milletvekili seçilerek Meclis’e girmek istiyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYUYOR

Baba Aşkın Acar, çocuklarının başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Acar, “İki yıl önce 15 ve 17 yaşlarında ikisi de seçilerek belediye meclisine girmeyi başardı. Tekrar aday oldular ve bulunduğumuz bölgede bireysel olarak çok iyi bir oy oranı yakalayarak tekrar seçildiler. Bundan sonraki hayatlarında da siyasetle ilgilenmek istiyorlar. Tabii siyaseti sevmelerinde benim de teşviklerimin rolü var. Bundan da etkilenerek siyasete atıldılar. Kendilerini gelecek vadeden siyasetçi olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı. Ludwigsburg’un siyaset dünyasına kazandırdığı çok sayıda isim olduğuna işaret eden Aşkın Acar, sözlerini şöyle bitirdi: “Cem Özdemir, Macit Karaahmetoğlu hepsi buradan Federal Meclis’e seçildi. Bundan sonra da inşallah bizim çocuklar seçilir. Gelecekte de “Federal Meclis’e girmeyi hedefliyoruz.”