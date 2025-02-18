ABD’ye ‘Avrupa’ya ihanet’ suçlaması

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Het Nieuwsblad gazetesine açıklamalarda bulunan Claes, on yıllardır süren ABD-Avrupa dayanışmasının Donald Trump yönetimiyle sona erdiği yorumunu yaptı. Claes, “Okyanus ötesinde uzun yıllar süren mükemmel dayanışmanın ardından, Trump’ın başkanlığından bu yana her şey değişti. Bu büyük bir ihanet anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmaya işaret eden Claes, “Bu, Münih Güvenlik Zirvesi’nde Avrupa’ya temel değerleri hakkında ders verebileceğini düşünen bir ülkenin dibe vuruşudur. Başkan Yardımcısı JD Vance, kusura bakmayın ama nasıl embesilce bir konuşma yaptı?” dedi.

Trump yönetimine yönelik eleştirilerine rağmen ‘NATO’nun bittiğini’ düşünmediğini belirten Claes, “Bu konuda kötümser değilim. Trump’ın NATO’dan ayrılması zaten imkânsıza yakın olurdu çünkü göreve gelmeden önce önleyici bir yasa onaylandı” diye konuştu.

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NATO’NUN YERİNE BİR AVRUPA ORDUSU KOYAMAZSINIZ

Claes, Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulacak herhangi bir askeri girişimin NATO’nun yerini alamayacağını kaydederek, “Tamamen askeri açıdan konuşursak, NATO ittifakının yerine bir Avrupa ordusu koyamazsınız. Avrupa’da şimdilik bunun için yeterli birlik yok” şeklinde konuştu. Bu eksiklik nedeniyle Avrupa’nın ABD ile ilişkisini sürdürmesi ve aynı zamanda ‘kendi payına düşen katkıyı yapması’ gerektiğini kaydeden Claes, “Eğer bir kulübün üyesiyseniz, üyelik ücretinizi ödersiniz” dedi. Claes, 1994’te NATO Genel Sekreterliği görevine seçilmiş ancak yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 1995’te istifa etmek zorunda kalmıştı.