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Abdurrahman Gümrükçü yeniden başkan!

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#ALMANYA#Abdurrahman Gümrükçü#AVRUPADAN HABERLER
Abdurrahman Gümrükçü yeniden başkan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 11:01

İlk kuşak Türklerinden olan, Artvinli Abdurrahman Gümrükçü (74), SPD Nürnberg’e bağlı Nordost teşkilatının yapılan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçildi.

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SPD Nürnberg’in en büyük teşkilatı olarak bilinen Nordost’un toplantısına katılan üyelerin tamamı da 32 yıldır partinin üyesi olan Abdurrahman Gümrükçü için oy kullandı. Gümrükçü, aldığı oylarla SPD Nürnberg tarihine geçen yeni isim oldu. Nürnberg SPD, 23 Ocak 2024 tarihinde parti içi almış olduğu yeni kararıyla Nürnberg’in kuzey doğusunda bulunan Buchenbühl, Nordostbahnhof ve Ziegelstein semt teşkilatları olarak birleşerek Nordost teşkilatı adını almıştı. Birleşmenin gerçekleştiği gün yapılan genel kurulda 12 yıl aralıksız Nordostbahnhof semt başkanlığını yürüten Gümrükçü, yeni bölge teşkilatının başkanlığına seçilmişti.

‘DURMAK YOK’
SPD’nin seçim takvimlerinin tüm teşkilatlarıyla aynı tarihte olması için bir yıl aradan sonra tekrar seçim yaptıklarını belirten Gümrükçü, “Üç teşkilatın bir araya gelmesi bizleri daha da güçlendirdi. Tabii ki işimiz biraz daha fazlalaştı ama önemli olan ideolojisini savunduğum ve bugüne kadar emek verdiğim SPD için hizmete devam etmek. Bana desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. 23 Şubat tarihinde yapılacak erken genel seçim için SPD Nordost olarak 15 tanıtım standı düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Gümrükçü, “Ayrıca posta kutularına tanıtım broşürlerini dağıtarak partimizin oylarını yükseltmek için el birliğiyle çalışacağız. Durmak yok” dedi.

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#ALMANYA#Abdurrahman Gümrükçü#AVRUPADAN HABERLER

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