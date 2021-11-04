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NÜRNBERG Ṣehir Tiyatrosu, iṣҫi göҫünün 60’ıncı yılı iҫin 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.30 düzenlediḡi programa 19 yaṣında Almanya’ya iṣ ve iṣҫi bulma kurumu aracılıḡıyla gelen ve 51 yıldır Cadolzburg ve Nürnberg’de yaṣayan göҫün zaman tanıḡı Abdurrahman Gümrükcü’yü belge ve fotoğraflarla göҫ öyküsünü anlatmak iҫin davet etti.