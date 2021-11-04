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HABERLERAvrupa Haberleri

Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı

#Abdurrahman Gümrükcü#AVRUPADAN HABERLER#Nürnberg Ṣehir Tiyatrosu
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı

İṣҫi göҫünün 60’ıncı yılında Abdurrahman Gümrükcü 30 Ekim 2021’de Nürnberg Ṣehir tiyatrosunda, 31 Ekim 2021’de Berlin Maxim Gorki tiyatrosunda yaṣam öyküsünü belge ve fotoğraflarla anlattı.

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NÜRNBERG Ṣehir Tiyatrosu, iṣҫi göҫünün 60’ıncı yılı iҫin 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.30 düzenlediḡi programa 19 yaṣında Almanya’ya iṣ ve iṣҫi bulma kurumu aracılıḡıyla gelen ve 51 yıldır Cadolzburg ve Nürnberg’de yaṣayan göҫün zaman tanıḡı Abdurrahman Gümrükcü’yü belge ve fotoğraflarla göҫ öyküsünü anlatmak iҫin davet etti.

Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
UZAKTAN VE YAKINDAN GELDİLER
Abdurrahman Gümrükcü’nün göҫ öyküsünü ve anılarını dinlemek iҫin uzaktan ve yakından gelen misafirler heyecanla beklediler. Nürnberg ṣehir tiyatrosu sanat yönetmeni Jan Philipp Gloger aҫılıṣ konuṣmasını yapmak iҫin sahneye gelerek, öncelikle böyle önemli günde pograma katıldıḡı iҫin Abdurrahman Gümrükcü’ye teṣekkür etti ve misafirleri selamladı. misafirler arasında T.C. Nürnberg Baskakonsolosu Serdar Deniz, SPD Federal milletvelikli Gabriela Heinrich, Nürnberg gazetesi yazıiṣleri müdürü Alexsander Jungkunz ve eṣi, Nürnberg Belediyesi Konut Dairesi Sözcüsü Dieter Barth, Nürnberg Yaṣlılar Meclisi Baṣkanı Christian Marqulies ve Baṣkan yardımcısı Klara Rebhan, Dr. Rasim Güler, kültür dairesinden Gülay Aybar Emonds, Nürnberg Türk toplumu baṣkanı Bülent Bayraktar, TEK-DER derneḡinin baṣkanı Rıza Seven ve ҫok sayıda misafir hazır bulundu. Bu arada salonda bulunan misafirlerin ҫoḡunluḡunun Almanların olduğu dikkatleri ҫekti.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
ARTVİN’DEN GELDİ
Göҫ öyküsünü anlatmak iҫin programına baṣlayan Abdurrahman Gümrükcü böyle anlamlı günde davet ettikleri iҫin başta Nürnberg ṣehir tiyatrosu sanat yönetmenine T.C. Başkonsolosu sayın Serdar Deniz’e ve tüm misafirlere geldikleri iҫin teṣekkür etti. Abdurrahman Gümrükcü 1969 yılında Artvin Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra iṣ bulamadıḡı iҫin o dönemin iktidarının sanat okulu mezunları iҫin ҫıkarmıṣ olduḡu özel yasadan yararlanarak askerliḡini yapmadan yurt dıṣında ҫalıṣmak iҫin Artvin iṣ ve iṣҫi bulma kurumuna müracaat ettiḡini ve kısa bir süre sonra davetiye mektubunu aldıktan sonra resmi iṣlemlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a ardından iṣ mukalevesini imzalayarak Almanya’ya gitmek iҫin 4 Nisan 1970 tarihinde Sirkeci tren istasyonundan 54 saatlik tren yolculuğundan sonra Münih’e vardıḡını oradaki tercümanların aracalıḡıyla Freystad kasabasına hareket ettiḡini ve akṣam üzeri ҫalıṣacaḡı firmansına vardıḡını anlattı. Türkiye’den gelirken hayal ettiḡi büyükṣehirlerde ҫalıṣıp iṣinin yanı sıra akṣam okullarına giderek tahsiline devam etmek isteḡinin gerҫekleṣmeyeceḡi iҫin çok üzüldüḡünü ama baṣka ҫaresi olmadıḡı iҫin kendi kendine vermiṣ olduğu dersle Almancayı kısa zamanda öḡrendiḡini söyledi.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
BÜTÜN MASRAFLARINI PATRONU KARŞILAMIŞ
Freystad’da bir yıl ҫalıṣmak zorunda olduḡunu söyleyen Gümrükcü en ҫok arzusunun ise ehliyet alıp bir araba alarak gerҫekleṣtirdiḡini belirtirken bir baṣka firma arayıṣına girdiḡini ve gazete ilanıyla Cadolzbur’daki iṣ yerini bulduḡunu ama altı ay sonra askerlik nedeniyle Türkiye’ye dönmesi gerektiğini için aynı firmaya geri dönebilmek için firma sahibine kendisini askerden sonra geri çağırmasını rica etmiṣ ve Ekim 1971’de askerlik görevini yapmak için Türkiye’ye dönen Gümrükcü’yü askerlik görevi bittikten firma sahibi kendisini davet etmesi üzerine 13 Ekim 1973 tarihinde uҫakla geri dönmüş. Konaklama yeri olmadıḡı iҫin 10 gün otelde kalan Gümrükçü’nün bütün masraflarını patronu karşılamış...
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
KENDİ TASARIMI DİPLOMASINI GÖSTERİNCE...
Cadolzburg’da yalnız yaṣayan Gümrükcü evlenerek yuva kurmayı arzu ettiḡini eṣi Ümit’le niṣanlanıp 1 Ağustos 1976 yılında Denizli’nin Sarayköy ilҫesinde bütün akrabalarınında hazır bulunduḡu düḡünle dünya evine girdiklerini anlattı. İki kız ҫocuklarının dünyaya geldiḡini ve mutlu bir aile yaṣamının olduḡunu belirten Gümrükcü mesleki yaṣamında arzu etmiṣ olduḡu ustalık belgesini almak iҫin Nürnberg Esnaf ve Sanatkarlar Derneḡi’nin düzenlemiṣ olduḡu ustalık kurslarına katılmıṣ iki yıl süren kursu baṣarṣıyla tamamlayarak ustalık diplomasını alarak Nürnberg ve ҫevresinde bir ilke imza attıḡı iҫin ҫok gururladıḡını anlattı. Sunum esnasında kendi tasarımı olan sekiz köṣeli vitrini ve diplomasını gösterince Gümrükcü’nün baṣarısını salondakı misafirler dakikalarca alkıṣlandılar.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
SPD ÜYESİ OLDU
Gümrükcü sunumunda Mayıs 1993 yılında Cadolzburg’da SPD’ye üye olduḡunu ve sekiz yıldır Nordostbahnhof bölge baskanlıḡı yaptıḡını ayrıca ҫok sayıda derneklerde de üye olduḡunu söyledi. Yaṣamında acı anlarını anlatırken Ağustos 1995’te ҫok sevdiḡi patronunu kalp krizi sonucu kaybettiḡine ayrıca 38 yıl emek verdiḡi firmanın patronun ҫocukları tarafından iflası verilmesi nedeniyle ҫıkıṣının verildiḡine üzülürken ikinci acıyı 21 Mayıs 2008 tarihinde kalp krizi sonucu 22. yaṣındaki kızı Fulya’nın vefat ettiḡini anlatınca salondaki misafirler duygulu anlar yaṣadılar. Bu acılardan sonra hayatının uzun yıllarını geҫirdiḡi Cadolzburg’dan ayrılarak ailesiyle birlikte 1 Temmuz 2009 tarihinde Nürnberg’e taṣınarak yaṣamında yeni dönemin baṣladıḡını ifade eden Gümrükcü, yaṣamıṣ olduḡu acıları dost ve arkadaṣlarının sayesinde atlattıḡını ve emekli olmasına raḡmen siyasette ve sivil toplum kuruluṣlarında aktif görev alarak hizmetlerine devam ettiḡini söyledi.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
TATLI YEDİLER TATLI KONUŞTULAR
Nürnberg ṣehir tiyatrosu sanat yönetmeni Jan Philipp Gloger Gümrükcü’ye yapmıṣ olduḡu önemli ve anlamlı konuṣmasından dolayı teṣekkür etti, Gümrükcü programın sonunda sanat yönetmenine Türk kurabiyesi ikaram ederek “Tatlı yiyelim tatlı konuṣalım” dedi ve davet ettikleri iҫin tekrar teṣekkür ettikten sonra sözlerini siyasilere yönelterek Almanya’daki siyasilerin yabancı kökenlilere en azından yerel seҫimlerde oy hakkı verilmesini temmenni ederek 60 yıldır Almanya’nın kalkınması iҫin var gücüyle ҫalıṣan ve vergilerini ödeyen yabancılara bu hakkı vererek uyuma katkıda bulunacaklarını ve onları onure edeceklerini dile getirdi.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı
BERLİNDE DE HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI
İṣҫi göҫünün 60’ncı yılı nenediyle 31 Ekim Pazar günü Maxim Gorki Tiyatrosu’nun davetlisi olarak Berlin’e giden Gümrükcü akṣam düzenlenen programa katılarak aynı heyecanla yaṣam öyküsünü anlatırken, misafirler birinci kuṣak zaman tanıḡından göҫ ile ilgili önemli bilgiler aldıklarını ifade ettiler. Bu arada tesadüfen salonda bulunan Nürnberg’li misafirler Danke yazısıyla Gümrükcü’ye teṣekkür ettiler. Programın sonuda Maxim Gorki Tiyatrosu’nun müdürü, Shermin Langhoff’un sorularına cevaplayan Gümrükcü davetlerinden dolayı Shermin hanıma ve misafirperverliklerinden dolayı tüm ekibine teṣekkür ederek ҫalıṣmalarında baṣarılar diledi.
Abdurrahman Gümrükcü, Nürnberg ve Berlin’de göç hikayesini anlattı

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#Abdurrahman Gümrükcü#AVRUPADAN HABERLER#Nürnberg Ṣehir Tiyatrosu

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