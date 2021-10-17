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Abdurrahman Gümrükçü güven tazeledi!

#Nürnberg #Abdurrahman Gümrükçü#SPD Nürnberg Nordostbahnhof
Abdurrahman Gümrükçü güven tazeledi

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan birinci kuşak vatandaşlarımızdan Artvinli (71) Abdurrahman Gümrükçü, SPD Nürnberg Nordostbahnhof Bölge Başkanlığı tarafından yapılan genel kurulda, üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi ve tekrar Bölge Başkanı oldu.

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26 Eylül’deki seçimlerde Nürnberg Kuzey bölgesindeki yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Gümrükçü sekizinci defa başkan olmanın mutluluğunu, başkanlığını yaptığı bölgesindeki SPD’li üye arkadaşları ve yakınlarıyla paylaştı. Gümrükçü’nün yardımcılıklarına Linda Reinke ve Patricio Salinas seçildi.

ONUR BELGESİ ALDI
Almanya’ya 1970’de ilk olarak geldiği Cadolzburg kentinde maragonzluk yaptığı sırada 1993 senesinde düzenlenen SPD’nin yüzüncü yıl kutlamasında eski SPD’li Aile Bakanı Renate Schmidt tarafından SPD’ye üye olduğunu belirten Gümrükçü, 2002 senesinden bugüne kadar eyalet ve genel seçimlerde sandık görevlisi olarak görev yaptığını aynı zamanda Almanya için yaptığı çalışmalar nedeniyle de Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından onur belgesiyle ödüllendirildiğini sözlerine ekledi.

Abdurrahman Gümrükçü güven tazeledi
KENDİ ÖYKÜSÜNÜ ANLATACAK
Gümrükçü, Türkiye-Almanya işçi göçünün 60. yılı nedeniyle 30 Ekim Cumartesi günü saat 16:30’da Nürnberg Şehir Tiyatrosu’nda ve 31 Ekim 2021 Pazar günü Saat 20:00’de Berlin Maxim-Gorki Tiyatrosu’nda Almanya’ya geldiği 1970 yılından itibaren kendinin yaşam öyküsünü resimlerle anlatacak.

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#Nürnberg #Abdurrahman Gümrükçü#SPD Nürnberg Nordostbahnhof

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