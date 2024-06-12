Abdurrahim Özüdoğru için anma töreni

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ALMANYA’da 8’i Türk biri Yunan biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi katleden, banka soygunları ve bombalı eylemler gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin 13 Haziran 2001’de Nürnberg’de işlettiği terzi atölyesinde katlettiği Abdurrahim Özüdoğru törenle anılacak. Özüdoğru için cinayetin gerçekleştiği yerde, Gyulaerstrasse/Simenensstrasse sokaklarının kesiştiği noktadaki 90459 Nürnberg adresinde 13 Haziran 2024 Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından anma programı düzenlenecek.

Özüdoğru için geçen yıl iki anma töreni düzenlenmişti. İlk anma töreni yine Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenmiş, bu törenin ardından ise Nürnberg Huldstrasse de bulunan yeşil alana ‘Abdurrahim Özüdoğru Parkı’ adı verilmişti. Parkın açılışında Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König birlikte çiçek bırakmıştı.