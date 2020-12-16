Abdul için çember daralıyor... Yakalanması an meselesi...

BERLİN’de 17 Kasım’da yapılan büyük çaplı baskınla ikisi 23, biri de 26 yaşında üç şüpheli daha önce yakalanmıştı. 21 yaşlarındaki şüpheli ikiz kardeşler ise polisin elinden son anda kaçmayı başarmıştı. Kaçanlardan biri pazartesi akşamı Berlin’de kıskıvrak yakalandı. Polis, yaklaşık bir aydır firari olan ve hakkında uluslararası yakalama emri bulunan 21 yaşındaki beşinci şüpheli Abdul Majet Remmo’nun peşinde. Dresden Savcı Sözcüsü Jürgen Schmidt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pazartesi akşamı Berlin Neukölln semtinde yakalanan 21 yaşındaki şüpheli Dresden’de tutuklandı. Diğer üç zanlıyla birlikte cezaevine konuldu. Beşinci şüpheliyi de kısa sürede yakalayacağımızdan eminim. Savcının elinde beş şüphelinin soygunu gerçekleştirdiğine dair ciddi deliler var. Mahkemenin mahkûmiyet kararı için deliller yeteri kadar güçlü” dedi. Dresden Savcısı, 25 Kasım 2019’daki soygunun failleri olarak Berlin’de yaşayan Remmo aşireti üyesi beş kişiden şüpheleniyor. Arap aşireti mensubu üç kişi 2017 yılında da Berlin Bode Müzesi’nde 100 kilo ağırlığındaki altın parayı çalmaktan ceza almışlardı.

BÜYÜK DARBE VURULDU

Saksonya İçişleri Bakanı Roland Wöller, bir ay önce üç şüphelinin, pazartesi günü de soygunla bağlantılı dördüncü şüphelinin yakalanmasını, krıminal suç işleyen çetelere vurulmuş büyük bir tokat olarak değerlendirdi. CDU’lu Bakan Wöller, “Polis bir yıldır en ufak delilleri bile değerlendirerek çalışmalarını sürdürdü. Bu çabanın boşuna olmadığını da gördük” dedi. Wöller, çalınan paha biçilmez mücevherlerin de bulunacağını umut ettiğini söyledi. Savcı sözcüsü ise bakanın umutlu konuşmalarına rağmen, çalınan değerli kültürel eserlerle ilgili hiçbir ipucunun ellerinde bulunmadığını belirtti.