ABD’nin neden olduğu kaybı telafi edeceğiz

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Pistorius, başkent Berlin’de Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşın dördüncü yılına girdiğini ve önemli dönemeçte olunduğuna işaret eden Pistorius, bunun, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini neredeyse bir gecede geçici olarak durdurmuş olmasından da kaynaklandığını belirtti. Pistorius, bundan ne gibi sonuçların çıkarılacağının belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Ukrayna’nın yanında kararlılıkla durmaya devam ediyoruz. Şimdi, daha önce olduğundan da fazla” ifadesini kullandı.

Umerov ile yaptıkları görüşmenin iyi geçtiğini aktaran Pistorius, şöyle devam etti: “Bugün ve önümüzdeki haftalarda yapacağımız görüşmelerin önemli konusu, şu anda iptal edilen veya gelecekte iptal edilecek olan ABD yardımlarının telafi edilmesi olacak. Biz yeni desteklerle, ABD desteğinin kaybını da telafi etmeyi hedefliyoruz. En azından büyük bir kısmını.”

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UKRAYNA’YA YARDIMLAR

Pistorius, bu konuda CDU/CSU’nun SPD ile koalisyon kurmak için yürüttükleri ön görüşmelerde askeri harcamalar için borç freni konusunda varılan anlaşmanın da yararlı olacağını kaydetti. Ukrayna’ya bu yıl bütçede 4 milyar Euro’luk desteğin öngörüldüğüne işaret eden Pistorius, ayrıca başka yardımların yapılması için de 3 milyar Euro’luk bir paketin hazırlanmasının da görüşmelerin bir parçası olduğunu söyledi. Pistorius, bu 3 milyar Euro’luk paketin finansmanının sağlanması durumunda Ukrayna’ya yeni silah sistemlerini gönderebileceklerini ifade etti.

Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Ukrayna Temas Grubunu eş liderler olarak birlikte sürdürmeye karar verdikleri bilgisini paylaştı.

‘DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ’

Uluslararası partnerlerle koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Pistorius, 5’li format olarak nitelenen ve Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ile Polonya savunma bakanlarının geçen hafta çevrim içi toplantı gerçekleştirdiğini, bu grubun gelecek hafta da Paris’te yüz yüze bir araya geleceğini belirtti. Burada ortak hedefin net şekilde tanımlandığını vurgulayan Pistorius, şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa’da güvenliğe daha fazla yatırım yapacağız. Aynı zamanda, daha iyi, daha hızlı, daha verimli ve daha uygun maliyetli tedarik yapabilmek için ulusal ve Avrupa yönetmeliklerini azaltacağız ve düzenleyeceğiz. Ukrayna’nın güçlü bir konumda kalabilmesi ve özellikle de bu zor durumda güçlü bir şekilde hareket edebilmesi için aktif olarak destek vermeyi sürdüreceğiz.” Pistorius, durumun ciddi olduğunu ve Ukrayna’nın Almanya’ya güvenebileceğini kaydetti.

Umerov da görüşmede Ukrayna’nın 2025’te nelere ihtiyaç duyduğunu ve Almanya’nın nasıl yardımcı olabileceğini ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki savunma alanındaki ortaklığı sürdüreceklerini söyledi. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Umerov, Ukrayna’nın kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.